Trump numește obiectivul „mult mai important” în privința „imperiului malefic” decât stoparea scumpirii petrolului

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare este „mult mai important” pentru el decât îngrijorarea cu privire la creșterea prețurilor petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP.

„Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că, atunci când prețul petrolului crește, câștigăm foarte mulți bani. ÎNSĂ, pentru mine, în calitate de președinte, este mult mai important și mai interesant să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dețină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, întreaga lume. Nu voi permite niciodată să se întâmple asta! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

Războiul, declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, perturbă aprovizionarea cu petrol a economiei globale și crește prețurile la pompă.

În Statele Unite, prețurile s-au majorat cu 22% față de luna precedentă, ajungând în medie la 3,60 dolari pe galon (3,78 litri) pentru benzina de bază, conform Asociației Automobile Americane (AAA), care ține statistici de referință.

Chiar și înainte de aceasta, scumpirea traiului era deja o preocupare majoră pentru americani, care vor merge la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului („midterms”) în această toamnă.

Ca parte a unui efort coordonat cu alte țări, administrația SUA a anunțat miercuri că va elibera 172 de milioane de barili din rezervele sale strategice (reprezentând 40% din volumul care fusese stocat), notează Agerpres.

Măsura, menită să limiteze creșterea prețurilor la energie, nu a reușit să calmeze piețele joi.

Prețurile au continuat să crească, investitorii fiind îngrijorați de prelungirea conflictului.