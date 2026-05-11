Trump numește reacția Iranului la propunerea SUA de a pune capăt războiului „total inacceptabilă”

Președintele Donald Trump a respins răspunsul Iranului la propunerile SUA de a pune capăt războiului ca fiind „total inacceptabil”, notează BBC.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a declarat că propunerea Teheranului include încetarea imediată a războiului pe toate fronturile, oprirea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri asupra Iranului.

Un armistițiu menit să faciliteze discuțiile pentru încheierea războiului lansat de SUA și Israel în februarie a fost în mare parte respectat, în ciuda unor schimburi răzlețe de focuri.

La începutul acestei săptămâni, Trump a repetat că războiul din Iran „se va termina repede” .

Însă premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că stocul de uraniu îmbogățit al Iranului trebuie „eliminat” înainte ca războiul împotriva Iranului să poată fi considerat încheiat.

„Încă există situri de îmbogățire care trebuie demontate”, a declarat Netanyahu într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes de pe CBS.

Duminică, președintele iranian Masoud Pezeshkian nu a făcut referire directă la propunerea Teheranului, dar a declarat: „Nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului și, dacă se vorbește despre dialog sau negocieri, aceasta nu înseamnă predare sau retragere”.

Trump a postat pe Truth Social: „Tocmai am citit răspunsul așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu-mi place – TOTAL INACCEPTABIL.”

Agenția americană de știri Axios a relatat că memorandumul american de o pagină și 14 puncte include prevederi precum suspendarea îmbogățirii nucleare iraniene, ridicarea sancțiunilor și restabilirea liberului tranzit prin Strâmtoarea Hormuz.

Acesta a citat doi oficiali americani și alte două surse – toate anonime – pe care le-a descris ca fiind informate cu privire la aceste probleme.

Iranul a continuat să blocheze Strâmtoarea Hormuz, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor mondiale la petrol.

SUA, la rândul lor, au impus o blocadă a porturilor iraniene pentru a exercita presiuni asupra Teheranului să accepte termenii acordului – o mișcare care a înfuriat Iranul.