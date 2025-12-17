Trump ordonă blocarea petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela

„Blocada totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela a fost ordonată, marți, de președintele american Donald Trump, care a sporit astfel presiunea pe regimul liderului Nicolas Maduro, potrivit BBC.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a declarat că guvernul liderului venezuelean Nicolas Maduro a fost desemnat organizație teroristă străină și l-a acuzat de furtul de active americane, precum și de „terorism, trafic de droguri și trafic de persoane”.

„Prin urmare, astăzi ordon BLOCAREA TOTALĂ ȘI COMPLETĂ A TUTUROR PETROLIERELOR SANCȚIONATE care intră și ies din Venezuela”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Anunțul lui Trump a venit la o săptămână după ce SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Într-o declarație, guvernul Venezuelei a afirmat că respinge „amenințarea grotescă” a președintelui american.

În postarea sa, Trump a afirmat că Venezuela este „complet înconjurată de cea mai mare armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud”. El a adăugat că aceasta „va deveni și mai mare” și „va fi ceva nemaivăzut până acum”.

Donald Trump a acuzat, de asemenea, guvernul lui Maduro că folosește petrolul furat pentru „a se finanța, pentru terorism legat de droguri, trafic de persoane, crimă și răpire”.

Administrația Trump a acuzat în repetate rânduri Venezuela de trafic de droguri, iar din septembrie, armata SUA a ucis cel puțin 90 de persoane în atacuri asupra unor ambarcațiuni despre care se presupune că transportau fentanil și alte droguri ilegale către SUA.

În ultimele luni, SUA a trimis și nave de război în regiune.

Venezuela – care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume – a acuzat, la rândul său, Washingtonul că încearcă să îi fure resursele.

Statele Unite, atât sub Trump, cât și sub fostul președinte Joe Biden, s-au opus de ani de zile guvernului Maduro și au exercitat presiuni pentru înlăturarea acestuia, instituind sancțiuni severe.

Săptămâna trecută, SUA au impus noi sancțiuni asupra a încă șase nave despre care au afirmat că transportau petrol venezuelean.Sancțiuni au fost impuse și asupra unor rude ale președintelui Maduro și asupra unor întreprinderi asociate cu ceea ce SUA au numit regimul său ilegitim.

Cu o zi înainte, SUA au declarat că au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei.

Casa Albă a declarat că nava confiscată, numită Skipper, a fost implicată în „transportul ilicit de petrol” și va fi dusă într-un port american.Guvernul Venezuelei a denunțat confiscarea, Maduro afirmând că SUA „au răpit echipajul” și „au furat” nava.

În zilele dinaintea raidului, SUA și-au consolidat prezența militară în Marea Caraibelor, care se învecinează cu Venezuela la nord. Au fost mobilizați mii de soldați, iar USS Gerald Ford – cel mai mare portavion din lume – a fost poziționat la distanță de atac de Venezuela.

Congresmanul Joaquin Castro, democrat reprezentând statul Texas, a declarat că „blocada navală a lui Trump este fără îndoială un act de război”. El a adăugat că joi, legislatorii americani vor vota o rezoluție „care îi va impune președintelui să pună capăt ostilităților cu Venezuela”.