Trump pregătește discret o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un

Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul unui turneu asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN.

Deocamdată, nu au fost făcute pregătiri logistice concrete, iar între Washington şi Phenian nu există comunicări oficiale, spre deosebire de primul mandat al lui Trump, când contactele diplomatice au fost mai frecvente, notează News.ro.

Două surse au mai precizat că o încercare a preşedintelui american de a transmite o scrisoare liderului nord-coreean la începutul acestui an a eşuat, întrucât Phenianul a refuzat să o accepte.

Casa Albă este, în prezent, mult mai concentrată pe organizarea unei întâlniri cu preşedintele Chinei, Xi Jinping, în contextul tensiunilor comerciale tot mai accentuate dintre SUA şi China. Totuşi, Trump și-a exprimat public şi privat dorinţa de a se întâlni din nou cu Kim, iar oficialii nu exclud complet o astfel de întrevedere în timpul vizitei sale în Asia.

Interesul preşedintelui pentru o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean ar fi fost reaprins după vizita preşedintelui sud-coreean Lee Jae Myung la Washington, în august, când acesta l-a invitat oficial pe Trump la summitul APEC din Coreea de Sud şi a sugerat că evenimentul ar putea fi un context favorabil pentru o discuţie cu Kim.

Trump s-a arătat deschis ideii, afirmând că „Vom discuta. Cred că vrea să mă întâlnească. Aşteptăm cu interes această întâlnire pentru a îmbunătăţi relaţiile”.

Liderul american este deja programat să participe la summitul liderilor APEC, care va avea loc în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie la Gyeongju, în Coreea de Sud, potrivit Reuters.

Kim Jong Un: „Păstrez amintiri plăcute despre președintele american Trump”

La rândul său, Kim Jong Un a declarat recent, în faţa parlamentului nord-coreean, că „păstrează amintiri plăcute despre preşedintele american Trump” şi că ar fi dispus la un nou dialog „dacă SUA renunţă la obsesia inutilă privind denuclearizarea şi doresc o coexistenţă paşnică bazată pe realitate”.

Totuşi, circumstanţele actuale diferă semnificativ faţă de 2019, când Trump şi Kim s-au întâlnit la Panmunjom, în zona demilitarizată dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord.

Relaţiile dintre Seul şi Phenian s-au răcit, iar noul preşedinte sud-coreean a adoptat o poziţie mai dură faţă de regimul de la Phenian.

Ministerul Unificării de la Seul a confirmat că nu există, în prezent, niciun canal de comunicare deschis între Coreea de Sud și Coreea de Nord privind un posibil summit SUA–Coreea de Nord.

Deşi echipele de securitate americane au efectuat deja două deplasări în Coreea de Sud pentru a analiza posibile locaţii înaintea vizitei lui Trump, niciuna nu a inclus zona Panmunjom, ceea ce sugerează că o reluare a summitului din 2019 este puţin probabilă.

Casa Albă a refuzat să comenteze informaţiile.

Întâlnirile anterioare dintre Trump şi Kim, în Singapore, Hanoi şi la DMZ, au fost spectaculoase din punct de vedere politic, dar nu au dus la progrese concrete privind denuclearizarea Coreei de Nord. Totuşi, cea mai recentă întâlnire, organizată în doar 48 de ore în 2019, a arătat că o asemenea iniţiativă poate prinde contur rapid, dacă ambele părţi doresc acest lucru.