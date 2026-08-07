Trump recunoaște probleme la stocurile unor tipuri de muniții ale armatei americane

Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut joi că armata americană se confruntă cu o criză în cazul unor tipuri de muniții, deși a susținut că stocul rămâne suficient pentru a susține în continuare războiul cu Iranul, relatează agențiile EFE și Xinhua, conform Agerpres.

„Avem o rezervă nelimitată, practic nelimitată. În alte cazuri, situația este un pic mai dificilă”, a răspuns el presei când a fost întrebat despre solicitarea adresată de administrația sa către Congres pentru aprobarea unui buget suplimentar destinat achizițiilor militare.

Trump a spus că industria americană de apărare crește producția de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk și de rachete antiaeriene Patriot, ambele folosite intens în războiul cu Iranul și ale căror stocuri au scăzut drastic, interceptoarele Patriot fiind în plus cerute insistent de Ucraina.

Ca substitut al acestora, „avem anumite tipuri de muniții care s-ar putea să nu fie la fel de precise”, a mai recunoscut Trump, care a susținut totuși că Statele Unite se află într-o „poziție excelentă”.

Trump amenință „sursele” din presă cu închisoarea

Remarcile lui Trump vin după ce publicația Washington Post a relatat miercuri, citând oficiali participanți la o întâlnire desfășurată vinerea trecuta, că el și-a exprimat frustrarea pentru că nu a fost informat despre o scădere îngrijorătoare a stocului de muniții pentru războiul din Orientul Mijlociu, situație care ar fi dus la o dispută cu secretarul său al apărării, Pete Hegseth.

Totuși, publicația The Atlantic a scris că responsabili militari americani au avertizat administrația lui Trump asupra scăderii stocului de rachete cu rază lungă de acțiune, precum ATACMS și PrSM, precum și a celui de rachete interceptoare avansate, respectiv Patriot și THAAD, disponibilitatea acestor interceptoare scăzând la numai 20% față de nivelul cerut de planificările armatei americane.

Mai mult, trei persoane familiarizate cu datele au declarat pentru Reuters că armata americană a consumat o mare parte din stocul său de rachete cu rază lungă de acțiune și înaltă precizie în timpul războiului de cinci luni cu Iranul. Două dintre surse au precizat că este vorba în principal despre armele sol-sol ale Armatei SUA, cunoscute sub denumirea de Army Tactical Missile Systems (ATACMS) și Precision Strike Missiles (PrSM). Statele Unite au folosit „practic toate” aceste arme, au afirmat cele două surse.

Președintele american a spus în urmă cu o zi că cei care au dat pe surse aceste „declarații trădătoare” sunt „vânați” de autorități.

„Se vor solicita pedepse cu închisoarea pe termen lung!“, a amenințat Trump.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, și omologul său de la Pentagon, Sean Parnell, au denunțat și ei miercuri seara această „știre falsă”.