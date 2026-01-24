Trump revine asupra declarațiilor condamnate de premierul Keir Starmer. Mesaj la superlativ despre soldații britanici

Președintele american Donald Trump provocase indignare prin declarațiile făcute despre rolul jucat de aliați în campania din Afganistan, iar unul dintre cei care au criticat afirmațiile a fost prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Joi, într-o intervenție la Fox News, președintele american Donald Trump a spus că Statele Unite „nu au avut niciodată nevoie” de NATO și a acuzat aliații că au rămas „puțin mai departe de linia frontului” în Afganistan.

Sâmbătă, liderul Statelor Unite a spus că soldații britanici se numără „printre cei mai mari războinici”.

„Grozavii și foarte curajoșii soldați ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele sociale, citat de AFP.

„În Afganistan, 457 au murit, mulți au fost răniți grav și s-au numărat printre cei mai mari războinici. Este o legătură prea puternică pentru a fi ruptă vreodată”, a adăugat el.

Trump, criticat pentru declarații

După declarațiile de joi despre campania din Afganistan, singurul moment în care a fost activată clauza de apărare colectivă din Tratatul fondator al NATO, actualul președinte al SUA a fost criticat atât de lideri europeni, cât și de veterani de pe continent.

Premierul britanic a spus că afirmațiile au fost „jignitoare și, sincer, îngrozitoare” și a sugerat că președintele Statelor Unite ar trebui să prezinte scuze pentru afirmațiile făcute, potrivit BBC.

Roman Polko, general polonez în retragere și fost comandant al forțelor pentru operații speciale care a servit în Afganistan și Irak, a declarat pentru Reuters că veteranii așteaptă scuze din partea liderului american.

Trump „a trecut o linie roșie”, a adăugat el. „Am plătit cu sânge pentru această alianță. Ne-am sacrificat cu adevărat propriile vieți”, a subliniat Polko.

Câți militari aliați au murit în Afganistan

În campania din Afganistan, lansată ca răspuns la atentatele teroriste din SUA din 11 septembrie 2001, au murit aproximativ 2.460 de soldați americani, conform datelor oficiale.

În război au murit și 457 de militari britanici, 150 de canadieni, 90 de militari francezi.

Danemarca a pierdut 44 de soldați, având una dintre cele mai mari rate de mortalitate pe cap de locuitor dintre țările NATO.

România a pierdut 27 de militari în Afganistan.