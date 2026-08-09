Trump schimbă strategia față de Iran: „Este ca un joc de șah”

Președintele Donald Trump a sugerat duminică faptul că va lăsa presiunile economice să determine Iranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz, în loc să recurgă la o nouă acțiune militară, notează The Guardian.

„O luăm mai discret”, a spus Trump pentru publicația Axios.

Declarațiile sale au venit la câteva ore după ce Iranul a transmis că nu va redeschide importanta cale navigabilă decât dacă Statele Unite îi îndeplinesc cererile, printre care se numără ca SUA să nu mai insulte sau amenințe niciodată țara, potrivit Axios.

„Negociem doar parțial cu ei”, a mai declarat Trump pentru publicația americană. „Pur și simplu urmărim Iranul, care se confruntă cu o inflație uriașă și nu mai are bani.”

Trump, care a spus că Iranul „se află într-o situație foarte proastă”, a susținut că americanii resimt mai puțin presiunile financiare provocate de război deoarece prețul petrolului a scăzut.

„Se va rezolva. Întotdeauna se rezolvă. Este ca un joc de șah”, a mai spus Trump.