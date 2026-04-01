Trump se va adresa națiunii. Casa Albă anunță „noi informații importante despre Iran”

Donald Trump se va adresa națiunii miercuri seară cu privire la Iran, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pe rețeaua socială X.

„Miercuri seară, la ora 21:00 ora locală (joi, ora 04:00 în România), președintele Trump se va adresa națiunii pentru a oferi noi informații importante despre Iran”, a scris Karoline Leavitt pe X.

Această ieșire publică va veni după ce Trump a spus marți că SUA ar putea încheia campania militară împotriva Iranului în două-trei săptămâni, iar secretarul de stat Marc Rubio a spus că vedem „linia de sosire” în acest război.

„Vom pleca foarte curând”, a declarat președintele american marți în Biroul Ova, adăugând că retragerea ar putea avea loc „în două săptămâni, poate două săptămâni, poate trei”.

Această declarație a fost cea mai clară făcută până acum de Trump cu privire la intenția sa de a pune capăt în curând unui război care durează de o lună și care a zguduit Orientul Mijlociu și a perturbat piețele energetice globale.

Trump a afirmatcă Teheranul nu trebuie să încheie o înțelegere cu Washingtonul pentru a pune capăt conflictului.

„Iranul nu trebuie să încheie un acord, nu. Nu, nu trebuie să încheie un acord cu mine”, a spus el când a fost întrebat dacă diplomația de succes era o condiție prealabilă pentru ca SUA să pună capăt conflictului.

În schimb, a spus Trump, condiția pentru încheierea operațiunii era ca Iranul să fie „aruncat în epoca de piatră”, fără posibilitatea de a dobândi în curând o armă nucleară. „Atunci vom pleca”, a spus el.