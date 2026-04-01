Rubio: Vedem „linia de sosire” în războiul cu Iranul / Atac la NATO: „Va trebui să reexaminăm această alianță”

Marco Rubio a declarat marți că Washingtonul poate vedea „linia de sosire” în războiul cu Iranul, care se află acum în a cincea săptămână, secretarul de stat american adăugând că Statele Unite vor trebui să-și reevalueze relațiile cu NATO după încheierea conflictului, transmite Reuters.

„Putem vedea linia de sosire. Nu este astăzi, nu este mâine, dar se apropie”, a spus Rubio în cadrul emisiunii „Hannity” de la Fox News.

Rubio a afirmat că au loc schimburi de mesaje între Iran și SUA și că există posibilitatea unei „întâlniri directe la un moment dat” între cele două părți.

„Au loc schimburi de mesaje, se poartă discuții. Există posibilitatea unei întâlniri directe la un moment dat”, a spus Rubio.

Președintele Donald Trump – care a oferit diferite termene și obiective pentru război, variind de la răsturnarea guvernului iranian la slăbirea influenței sale militare și regionale – a afirmat și el marți că SUA ar putea pune capăt atacurilor militare asupra Iranului în două-trei săptămâni.

Rubio a afirmat că „niciun guvern și nicio țară din lume nu face în prezent nimic pentru a ajuta Iranul care să împiedice în vreun fel misiunea noastră”.

El a adăugat că Washingtonul va trebui să-și reexamineze relațiile cu NATO după războiul cu Iranul.

„În cele din urmă, aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia președintele, și va trebui să o ia”, a spus Rubio.

„Dar cred, din păcate, că va trebui să reexaminăm dacă această alianță, care a servit bine această țară o perioadă, mai servește acelui scop sau dacă a devenit acum o stradă cu sens unic, în care America se află pur și simplu în poziția de a apăra Europa, dar când avem nevoie de ajutorul aliaților noștri, aceștia ne refuză drepturile de staționare și ne refuză survolul”, a adăugat el referindu-se la utilizarea bazelor militare.

Criticile lui Rubio vin în conextul în care liderii europeni nu au vrut să se implice direct în atacuri militare împotriva Iranului și au existat refuzuri în serie din UE pentru avioanele americane și israeliene implicate în războiul din Iran. „SUA nu vor uita”, a spus Trump, criticând Franța pentru poziția ei.

Războiul a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul. Teheranul a răspuns lansând propriile atacuri asupra Israelului și statelor din Golf care găzduiesc baze americane.

Atacurile comune ale SUA și Israelului în Iran și atacurile israeliene în Liban au ucis mii de oameni și au provocat strămutarea a milioane de persoane. Războiul a determinat, de asemenea, creșterea prețurilor petrolului și a zguduit piețele globale.