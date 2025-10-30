Trump spune că SUA vor semna un acord comercial cu China „destul de curând” după discuțiile cu Xi Jinping

Președintele american Donald Trump a părăsit Coreea de Sud după încheierea discuțiilor care au durat circa două ore cu liderul chinez Xi Jinping, însă încă nu a fost anunțat niciun acord comercial.

Au zâmbit și și-au strâns mâinile la sfârșitul întâlnirii înainte de a pleca

Președintele Trump și liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit față în față pentru prima dată în ultimii șase ani, în încercarea de a găsi un armistițiu într-o luptă aprigă dintre cele două superputeri pentru comerț și tehnologie.

Trump, care a părut relaxat o mare parte din această călătorie, a părut tensionat în această dimineață , scrie corespondentul BBC pentru America de Nord.



Un armistițiu fragil din luna mai a redus tarifele vamale de retorsiune care depășiseră cu mult 100% de ambele părți până atunci.



Însă tensiunile au reapărut din cauza accesului Beijingului la cipuri și a accesului SUA la pământuri rare.



Beijingul a „escalat pentru a dezescalada” – iar Xi a intrat în această întâlnire cu o mână puternică, scrie corespondentul BBC din China.

În discursul de deschidere de la începutul summitului lor din Coreea de Sud, Trump a spus că Xi este un „mare lider al unei țări mărețe”, înainte de a adăuga că el crede că cei doi „vor avea o relație fantastică pentru o perioadă lungă de timp”.

La rândul lui, Xi a declarat că a fost o „mare plăcere” să se întâlnească cu președintele SUA, adăugând că este firesc ca SUA și China „să nu fie întotdeauna de acord” și că este „normal ca cele două economii importante ale lumii să aibă fricțiuni din când în când”.

„În fața vânturilor, valurilor și provocărilor, tu și eu… ar trebui să menținem cursul corect și să asigurăm navigarea sigură înainte a navei gigantice a relațiilor China-SUA ”, a spus Xi.

Analiștii se așteaptă la o înțelegere finală privind vânzarea operațiunilor americane ale TikTok, deținută de chinezi, și la o oarecare stabilitate în relația volatilă dintre cele mai mari două puteri ale lumii.



Înainte de întâlnire, Trump a ordonat pe site-ul Truth Social Departamentului de Război al SUA să înceapă testarea armelor nucleare americane „imediat”.

SUA vor face un anunț care va fi o „victorie răsunătoare” pentru fermierii americani după întâlnirea Trump-Xi, a mai adăugat președintele SUA.

Într-o postare pe X, Scott Bessent l-a lăudat pe Trump, spunând că acesta „arată ce înseamnă o conducere americană de succes”.

Reluarea comerțului cu soia este așteptată să fie un punct cheie de discuție în discuțiile președintelui Trump cu președintele Xi.

Într-un semn de speranță, Beijingul a cumpărat prima tranșă de soia americană din acest sezon, a relatat miercuri Reuters.

Dacă se va încheia un acord, ar fi o victorie uriașă pentru Trump și fermierii americani.

China a fost cel mai mare cumpărător de soia din lume, dar a încetat să mai comande din SUA pe măsură ce războiul comercial s-a intensificat.

Poliția este în alertă maximă în fața locului de întâlnire Trump-Xi,

În afara locației summitului, zona din jurul aeroportului Gimhae este intens supravegheată pentru a ține la distanță orice potențial protestatar.

În aceasyă dimineață, vehiculul de transmisie al unui youtuber pro-american și anti-China, dotat cu difuzoare, s-a apropiat de intersecția pe unde se presupune că va trece coloana președintelui Xi după summit.

A fost rapid blocat de zeci de polițiști și forțat să se întoarcă.

Trump, care a părut relaxat pe parcursul unei mari părți a acestei călătorii, fiind copleșit de cadouri și laude din partea unei serii de lideri străini, a părut tensionat în această dimineață – o reflectare a mizei mari a întâlnirii de astăzi.

În timp ce Xi vorbea, fața lui era o mască.

Trump își exprimase optimismul cu privire la această întâlnire chiar ieri, dar când a fost întrebat de un reporter dacă crede că va exista un acord semnat astăzi, răspunsul său a fost doar „ar putea fi”.