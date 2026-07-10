Trump spune că a lăsat „instrucțiuni” ca Iranul să fie bombardat „cum nu s-a mai văzut niciodată” dacă va fi asasinat

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a ordonat Pentagonului să bombardeze Iranul la niveluri nemaivăzute vreodată, în cazul în care va fi asasinat în urma unui complot al Republicii Islamice, relatează agenția de presă EFE, conform Agerpres.

„Eu sunt de mult timp pe lista lor. Cu asta ne confruntăm”, a spus Trump într-un interviu acordat publicației New York Post. „Am lăsat instrucțiuni: dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte”, a indicat președintele american.

El a răspuns astfel unor relatări din presă conform cărora Israelul ar fi avertizat SUA că Iranul ar pune la cale un plan pentru a-l asasina. Totuși, Trump a susținut că nu a existat niciun astfel de avertisment din partea Israelului, dar a insistat că este conștient de faptul că este o țintă a Iranului, țară a cărei conducere politică și militară a fost decimată în bombardamentele americano-israeliene lansate la sfârșitul lunii februarie.

„Nu, nu. Israelul nu a spus nimic. Nu, nu”, a răspuns Trump când a fost întrebat despre acel avertisment. Dar „am fost numărul unu mult timp, și asta-i viața”, a completat el, referindu-se la posibilitatea ca Iranul să încerce să-l ucidă, mai ales după ce săptămâna aceasta au fost reluate ostilitățile.

Trump a declarat vineri că Statele Unite au convenit să continue discuțiile cu Iranul, dar a reiterat că Washingtonul a transmis Teheranului că încetarea focului nu mai este în vigoare.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord”, a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social.

„Dar Statele Unite le-au transmis, fără niciun echivoc, că încetarea focului nu mai este în vigoare!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Săptămâna aceasta, Statele Unite au lansat în repetate rânduri atacuri asupra Iranului, după ce Teheranul a vizat mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz. Totuși, joi, Trump nu a ordonat noi lovituri.