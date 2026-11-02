Trump spune că ar fi câştigat războiul din Vietnam într-o săptămână: „În loc să atace Ho Și Min”

Preşedintele american a mai adăugat o declaraţie controversată în palmaresul său deja impresionant: „Aş fi putut câştiga războiul din Vietnam într-o săptămână”, a afirmat duminică Donald Trump în timp ce făcea referire la operaţiunile militare lansate de Statele Unite în Venezuela şi Iran.

Şeful Casei Albe a ţinut încă un miting de campanie înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în urma cărora partidul său riscă să-şi piardă majoritatea în Congresul american, relatează News.ro citând agenția France Presse.

„Ştiţi, au aruncat din avion porcăria aia roşie, indiferent ce era, şi au continuat să o arunce în pădure”, a spus Trump la mitingul de duminică.

„Agentul portocaliu!”, au strigat mai mulţi susţinători din public.

Aproximativ 80 de milioane de litri din această substanţă erbicidă au fost pulverizaţi de americani asupra junglelor din sudul Vietnamului pentru a distruge pădurea şi culturile folosite de gherila comunistă vietnameză în timpul războiului care a opus cele două ţări între 1955 şi 1975.

„Agentul portocaliu, chiar dacă este roşu, l-au aruncat în pădure ani şi ani şi ani. În loc să atace oraşul Ho Chi Minh şi alte locuri”, a adăugat Donald Trump.

Şeful statului a mai declarat că ar fi câştigat şi războiul din Afganistan într-un timp foarte scurt – în trei săptămâni.

„Afganistan, ani şi ani. Noi nu luptăm niciodată ca să câştigăm. Nu luptăm ca să câştigăm. Luptăm ca să ajungem la egalitate. Nu ştiu ce facem. Sunt nişte preşedinţi slabi, slabi. (…) Aş fi putut câştiga războiul ăla în trei săptămâni. Aş fi putut câştiga Războiul din Vietnam într-o săptămână” – a afirmat Trump.

Trump: I would’ve won the Vietnam War in one week https://t.co/2k4ZlKs6qq — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 2, 2026

Trump și „singurul motiv pentru care nu am terminat cu Iranul…”

Această critică la adresa istoriei militare americane este o nouă manifestare a încercărilor lui Donald Trump de a legitima războiul pe care l-a declanşat alături de Israel împotriva Republicii Islamice Iran la sfârşitul lunii februarie.

Conflictul s-a împotmolit şi are repercusiuni puternice asupra economiei americane şi asupra cotei de popularitate a lui Donald Trump, care se afla în dificultate în sondaje cu câteva zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. „Singurul motiv pentru care nu am terminat cu Iranul este că vreau să mă arăt amabil. Vreau să încerc să salvez toate aceste vieţi, dacă pot”, s-a justificat din nou preşedintele republican.