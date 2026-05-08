Trump spune că armistițiul dintre SUA și Iran rămâne în vigoare după schimbul de focuri din Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armistițiul este încă în vigoare între SUA și Iran, după ce ambele părți au avut un schimb de focuri joi seară târziu. Nu este clar cine a tras primul.

Comandamentul militar iranian a susținut că SUA au vizat un petrolier iranian și o altă navă care se apropia de Strâmtoarea Ormuz și au efectuat „atacuri aeriene” asupra mai multor zone de coastă.

Americanii spun că ei au răspuns atacurilor iraniene asupra distrugătoarelor cu rachete ghidate ale Marinei SUA din strâmtoare cu „atacuri de autoapărare”. Trump a spus că Iranul „s-a jucat cu noi astăzi”.

Izbucnirea tensiunilor are loc la o zi după ce Ministerul de Externe al Iranului a declarat că analizează o propunere a SUA de a pune capăt războiului.

Presa de stat iraniană a relatat inițial „explozii” în Strâmtoarea Hormuz, descriindu-le ca fiind un „schimb de focuri” cu „inamicul”. Între timp, presa locală a relatat că s-au auzit explozii la Teheran.

Nu după mult timp, o declarație a comandamentului militar iranian a precizat că „atacurile aeriene” americane au lovit coastele Bandar Khamir, Sirik și insula Qeshm.

A declarat că a răspuns imediat atacând nave militare americane, provocând „pagube semnificative” și a acuzat SUA de „încălcarea armistițiului”.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a descris atacurile iraniene drept „neprovocate”, spunând că forțele iraniene au lansat „mai multe rachete, drone și ambarcațiuni mici” în timp ce distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA traversau strâmtoarea.

Centcom a declarat că „a eliminat amenințările și a vizat instalațiile militare iraniene responsabile de atacurile asupra forțelor americane, inclusiv site-uri de lansare a rachetelor și dronelor; locații de comandă și control; și noduri de informații, supraveghere și recunoaștere”.

„Centcom nu urmărește escaladarea situației, ci rămâne poziționat și pregătit să protejeze forțele americane”, a continuat declarația.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că SUA au distrus mai multe ambarcațiuni mici care „au căzut atât de frumos în ocean, ca un fluture care cade în mormântul său!”.

„Atacatorilor iranieni le-au fost „produse pagube mari”, a continuat el.

Președintele SUA a reiterat, de asemenea, un avertisment cu privire la acordul de pace: „Așa cum i-am eliminat din nou astăzi, îi vom elimina mult mai tare și mult mai violent în viitor, dacă nu își semnează Acordul, REPEDE!”

O sursă israeliană a declarat pentru BBC că „nu a existat nicio implicare israeliană” în ultimele atacuri.

Creșterea tensiunilor are loc în ciuda faptului că președintele SUA a declarat în ultimele zile că războiul din Iran se va „termina rapid”.

Agenția americană de știri Axios a declarat că Casa Albă consideră că ar putea fi în curs de a încheia un memorandum de înțelegere în 14 puncte cu Iranul , care ar putea stabili un cadru pentru negocieri nucleare mai detaliate.

Miercuri, un purtător de cuvânt al ministerului iranian de externe a declarat că cea mai recentă propunere a SUA este luată în considerare și că Teheranul își va împărtăși opiniile cu mediatorii pakistanezi.

Ministrul de externe al Pakistanului a declarat că țara sa „depune eforturi să transforme acest armistițiu într-un sfârșit permanent al acestui război”.

Însă un membru important al parlamentului iranian a respins memorandumul de înțelegere în 14 puncte, numindu-l o „listă de dorințe”.

Atât SUA, cât și Iranul au amenințat cu o escaladare a violențelor dacă nu sunt îndeplinite condițiile lor respective pentru un acord de pace.

Într-o postare pe Truth Social din 6 mai, Trump a scris că, dacă Iranul nu va accepta un acord, „bombardamentele vor începe și, din păcate, vor avea un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte”.

La scurt timp după aceea, purtătorul de cuvânt al comisiei pentru securitate națională și politică externă a parlamentului iranian, Ebrahim Rezaei, a scris pe X că Iranul „are degetul pe trăgaci”, avertizând că Iranul va „da un răspuns dur și care va provoca regrete” dacă SUA nu „se vor preda și nu vor acorda condițiile necesare”.

Trump declarase anterior că Operațiunea Epic Fury – prima ofensivă americano-israeliană în Iran – se va încheia „presupunând că Iranul este de acord să ofere ceea ce a fost convenit”. Înainte de această declarație, secretarul de stat american Marco Rubio declarase că operațiunea s-a încheiat și că și-a atins obiectivele.

Trump a mai spus, nu pentru prima dată, că Iranul a fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară „printre altele” – o afirmație care nu a fost confirmată de Teheran. Programul nuclear al Iranului a fost unul dintre principalele puncte de conflict dintre cele două părți.