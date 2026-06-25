Trump spune că există un „număr devastator de morți” după cutremurele din Venezuela

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri seară că cele două cutremure cu magnitudini peste 7 care au lovit Venezuela au „provocat un număr devastator de morți”, fără a menționa însă un bilanț oficial, relatează Reuters.

„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor al Venezuelei sunt de o amploare uriașă și au provocat un număr devastator de morți”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ajute! Am dat instrucțiuni tuturor agențiilor guvernamentale să se pregătească să acționeze rapid. Vom fi alături de noii și minunații noștri prieteni. Primele informații nu sunt încurajatoare”, a adăugat Trump.

Stare de urgență în Venezuela după un dublu cutremur

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgență după ce două cutremure puternice au zguduit capitala Caracas la doar câteva secunde distanță unul de celălalt – primul având magnitudinea de 7,2, iar al doilea de 7,5.

Echipele de salvare caută supraviețuitori printre dărâmăturile clădirilor cu mai multe etaje care s-au prăbușit, iar principalul aeroport internațional din Venezuela a fost închis din cauza pagubelor grave provocate de cutremure.

Autoritățile se tem că vor exista un număr mare de victime și pagube extinse, iar USGS (US Geological Survey) afirmă că există o probabilitate de 44% ca numărul morților să depășească 10.000.