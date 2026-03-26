Trump spune că Iranul a permis trecerea a 10 nave petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, drept „cadou” pentru SUA

Donald Trump ține un discurs în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, pe 16 martie 2026 FOTO: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Iranul a permis trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, ca un gest aparent de bunăvoință în cadrul negocierilor, notează Reuters.

Trump a făcut declarațiile în timpul unei ședințe de guvern la Casa Albă, detaliind ceea ce descrisese anterior drept un „cadou” din partea Iranului.

„Au spus: ca să vă arătăm că suntem serioși și de încredere, vă vom lăsa să aveți opt nave cu petrol, opt nave mari”, a declarat Trump. „Cred că au avut dreptate și că au fost sinceri, iar navele erau, cred, sub pavilion pakistanez… Până la urmă au fost 10 nave.”

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de detalii suplimentare privind navele.

Declarațiile lui Donald Trump au venit în contextul în care acesta a făcut presiuni asupra Iranului pentru a accepta un acord care să deblocheze acest punct strategic maritim și să pună capăt programului său nuclear.

Președintele american a stârnit nedumeriri marți, când a spus că Iranul a oferit Statelor Unite o concesie costisitoare în domeniul energetic, fără a explica exact la ce se referă.

„Ne-au făcut un cadou, iar cadoul a ajuns astăzi și a fost unul foarte mare, în valoare de o sumă uriașă de bani”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la acel moment.