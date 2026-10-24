Trump spune că l-a sunat pe CEO-ul Google pentru a discuta redenumirea Oceanului Atlantic

„Avem lac, avem golf. Acum ne trebuie un râu și un ocean”, a declarat miercuri președintele american Donald Trump, la un miting din Carolina de Sud, relatează The Washington Post.

În cadrul mitingului, Trump, care a provocat controverse prin redenumirea Golfului Mexic și a Lacului Ontario, le-a spus suținătorilor că l-a sunat pe Sundar Pichai, CEO-ul Google, pentru a discuta despre redenumirea Oceanului Atlantic.

Președintele a admis însă că „probabil va renunța la idee”, după ce directorul executiv i-a spus: „Vă rog, nu ne cereți să facem asta”.

El a spus că a luat legătura cu Google Maps, „care au fost cu adevărat grozavi” la schimbările anterioare de nume – și l-a întrebat pe Pichai dacă Google s-ar putea „ocupa” și de o schimbare de nume pentru Atlantic.

Trump a relatat ce i-a răspuns Pichai: „Nu, nu, nu. De data aceasta, nu fac asta”.

„Oceanele sunt altceva, domnule”, întrucât se învecinează cu „o mulțime de țări”, i-a mai spus CEO-ul Google lui Trump, potrivit președintelui.

Google nu a confirmat că a avut loc această conversație.

Google și alte companii private care oferă hărți online s-au conformat, în general, schimbărilor de denumire cerute anterior de Trump pentru utilizatorii din SUA.

Trump a adăugat că, în urma discuției telefonice cu Pichai, „probabil va renunța” la redenumirea Oceanului Atlantic, dar a sugerat că ar putea, în schimb, să redenumească Oceanul Pacific „Oceanul American”.

Trump: I called Google Maps to change the name of the Atlantic Ocean to Trump Ocean. Sundar said, “No, no, no. This time I’m not doing it.” He said, “Oceans are different, sir. They cover a lot of countries. Please don’t ask us to do that.” So we’ll probably pass. Let’s keep it the Atlantic Ocean. — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026



















