Skip to content
Video
Actualitate

Trump spune că l-a sunat pe CEO-ul Google pentru a discuta redenumirea Oceanului Atlantic

Ramona Ciobanu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„Avem lac, avem golf. Acum ne trebuie un râu și un ocean”, a declarat miercuri președintele american Donald Trump, la un miting din Carolina de Sud, relatează The Washington Post.

În cadrul mitingului, Trump, care a provocat controverse prin redenumirea Golfului Mexic și a Lacului Ontario, le-a spus suținătorilor că l-a sunat pe Sundar Pichai, CEO-ul Google, pentru a discuta despre redenumirea Oceanului Atlantic.

Președintele a admis însă că „probabil va renunța la idee”, după ce directorul executiv i-a spus: „Vă rog, nu ne cereți să facem asta”.

El a spus că a luat legătura cu Google Maps, „care au fost cu adevărat grozavi” la schimbările anterioare de nume – și l-a întrebat pe Pichai dacă Google s-ar putea „ocupa” și de o schimbare de nume pentru Atlantic.

Trump a relatat ce i-a răspuns Pichai: „Nu, nu, nu. De data aceasta, nu fac asta”.

„Oceanele sunt altceva, domnule”, întrucât se învecinează cu „o mulțime de țări”, i-a mai spus CEO-ul Google lui Trump, potrivit președintelui.

Google nu a confirmat că a avut loc această conversație.

Google și alte companii private care oferă hărți online s-au conformat, în general, schimbărilor de denumire cerute anterior de Trump pentru utilizatorii din SUA.

Trump a adăugat că, în urma discuției telefonice cu Pichai, „probabil va renunța” la redenumirea Oceanului Atlantic, dar a sugerat că ar putea, în schimb, să redenumească Oceanul Pacific „Oceanul American”.