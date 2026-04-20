Trump spune că noul acord nuclear pe care el îl negociază cu Iranul va fi „mult mai bun” decât precedentul: „N-am nicio presiune”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că acordul nuclear despre care susține că SUA îl negociază în prezent cu Iranul va fi mult mai bun decât acordul din 2015 ce limita programul nuclear al Teheranului, dar din care Washingtonul s-a retras după o decizie luată de Trump trei ani mai târziu.

„ACORDUL pe care îl facem cu Iranul va fi MULT MAI BUN decât JCPOA, denumit de obicei «Acordul Nuclear Iranian»”, a scris preşedintele republican pe platforma sa Truth Social, în urma unor îngrijorări exprimate de opoziţia democrată şi de unii experţi în domeniul nuclear care estimează că el grăbeşte negocierile pe o temă extrem de complexă, relatează Reuters și Agerpres.

În anul 2018, în timpul primului său mandat la Casa Albă, Donald Trump a retras Statele Unite din acordul JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action – Planul Comun şi Cuprinzător de Acţiune) legat de programul nuclear iranian, afirmând la acea vreme că a fost „cel mai prost acord încheiat vreodată”.

Washingtonul a reinstituit atunci sancţiunile împotriva Iranului, care a răspuns prin încălcări succesive ale angajamentelor asumate în acord şi a depăşit limitele de îmbogăţire a uraniului, motiv invocat acum de SUA şi Israel pentru războiul lansat pe 28 februarie împotriva Iranului şi oprit de un armistiţiu de două săptămâni care expiră miercuri.

După o primă rundă de negocieri americano-iraniene eşuată la Islamabad, perspectivele unei a doua runde de discuţii încă nu sunt clare, în timp ce Pakistanul, care s-a impus ca mediator, continuă eforturile pentru găzduirea acestei a doua runde a negocierilor.

Medierea discuţiilor între Iran şi SUA se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară, fie prin diluare, acestea fiind condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord

„Eu nu sunt sub absolut nicio presiune, deşi totul se va întâmpla relativ rapid!”, a adăugat Trump în postarea sa de luni.

Dar rămâne în continuare neclar ce fel de acord de acest fel ar putea fi încheiat în mod credibil de SUA şi Iran într-un interval scurt de timp. Acordul din 2015, care a implicat de asemenea Franţa, Germania, China, Marea Britanie şi Rusia, a avut nevoie doi ani de negocieri şi de activitatea aproximativ 200 de specialişti din domeniile fizicii nucleare, finanţelor, dreptului şi aplicării sancţiunilor.

Washingtonul găzduiește o nouă rundă de negocieri între Israel şi Liban

Între timp, reprezentanţi ai Israelului şi Libanului vor avea joi la Washington a doua rundă de negocieri pentru o soluţionare a conflictului, dar fără participarea grupării şiite pro-iraniene Hezbollah, au confirmat luni Statele Unite, care acţionează ca mediator, relatează agenţia de presă EFE, citată de Agerpres.

Cele două delegaţii se vor întâlni în capitala SUA după ce un armistiţiu de zece zile în ofensiva militară israeliană din sudul Libanului a intrat în vigoare pe 16 aprilie.

„Statele Unite vor găzdui o a doua rundă de negocieri la nivel de ambasadori între Israel şi Liban joi, 23 aprilie, la Departamentul de Stat”, a declarat un purtător de cuvânt al acestei instituţii, unde ambasadorii Israelului şi Libanului în SUA, Yechiel Leiter şi Nada Hamadeh, s-au întâlnit deja pe 14 aprilie.

După ce SUA şi Israelul au lansat pe 28 februarie războiul împotriva Iranului, armata israeliană a început pe 2 martie o campanie de atacuri aeriene şi apoi o ofensivă terestră pe teritoriul libanez împotriva Hezbollah.

Până la armistiţiul început pe 16 aprilie, bilanţul victimelor în Liban este de peste 2.300 de morţi, iar peste un milion de persoane au fost strămutate.

Guvernul libanez a respins implicarea Iranului în discuţiile pe care le poartă cu SUA în Pakistan şi a decis să desfăşoare aceste negocieri direct cu Israelul, în ciuda protestelor Hezbollah.

Trump insistă că nu Israelul l-a convins să lanseze războiul din Iran

Donald Trump a reiterat luni că nu Israelul l-a convins să atace Iranul, după ce au apărut informaţii conform cărora premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi influenţat decizia preşedintelui SUA de a lansa războiul împotriva Teheranului.

„Israelul nu m-a convins niciodată să lansez un război cu Iranul, efectele din 7 octombrie (atacurile Hamas asupra Israelului) s-au adăugat la opinia mea de-o viaţă că IRANUL NU POATE AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ”, a scris Donald Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social.

El a mai spus că „rezultatele din Iran vor fi uimitoare”, iar „dacă noii lideri ai țării (schimbare de regim!) sunt inteligenţi, Iranul poate avea un viitor măreţ şi prosper!”.