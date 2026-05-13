Trump spune că oprirea programului nuclear iranian e mai importantă decât problemele economice ale americanilor: „Mă gândesc la un singur lucru”

Donald Trump în conferința de presă de la Casa Albă de pe 6 aprilie. Foto: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Donald Trump a declarat că dificultățile financiare ale americanilor nu reprezintă un factor în procesul său decizional în încercarea de a negocia încetarea conflictului cu Iranul, afirmând că împiedicarea Teheranului să obțină o armă nucleară este prioritatea sa principală, transmite Reuters.

Întrebat de un jurnalist în ce măsură situația financiară a americanilor îl motivează să încheie un acord, Trump a răspuns: „Nici măcar un pic”.

„Singurul lucru care contează, când vorbesc despre Iran, este că ei nu pot avea o armă nucleară”, a spus Trump înainte de a pleca de la Casa Albă într-o călătorie în China.

Trump: „Mă gândesc la un singur lucru”

„Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor. Nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem lăsa Iranul să aibă o armă nucleară. Asta e tot. Acesta este singurul lucru care mă motivează”, a insistat președintele american.

Declarațiile lui Trump vor atrage probabil atenția criticilor care susțin că administrația ar trebui să găsească un echilibru între obiectivele geopolitice și impactul economic asupra americanilor, mai ales că preocupările legate de costul vieții rămân o problemă majoră pentru alegători în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Rugat să ofere detalii cu privire la comentariile președintelui, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a spus că „responsabilitatea supremă a lui Trump este siguranța și securitatea americanilor. Iranul nu poate avea o armă nucleară, iar dacă nu s-ar lua măsuri, ar avea una, ceea ce ar amenința toți americanii.”

Inflația a explodat în aprilie în SUA

Trump se află sub o presiune crescândă din partea colegilor republicani, care se tem că dificultățile economice cauzate de război ar putea declanșa o reacție negativă împotriva partidului și l-ar putea costa controlul asupra Camerei Reprezentanților și, posibil, asupra Senatului în noiembrie.

Creșterea costurilor energiei legate de conflictul cu Iranul a determinat creșterea prețurilor la benzină și a contribuit la inflație.

Inflația consumatorilor din SUA a înregistrat în aprilie cea mai mare creștere din ultimii trei ani, potrivit datelor publicate marți.

Trump și-a prezentat abordarea ca o chestiune de securitate națională și globală, sugerând că preocupările economice sunt secundare în comparație cu prevenirea proliferării nucleare.

Programul nuclear al Iranului nu pare să fi fost afectat

Evaluările serviciilor de informații americane indică însă că timpul de care Iranul ar avea nevoie pentru a construi o armă nucleară nu s-a schimbat de vara trecută, când analiștii au estimat că un atac american-israelian a prelungit termenul la nouă luni până la un an, potrivit a trei surse familiarizate cu problema.

Evaluările programului nuclear al Teheranului rămân în mare parte neschimbate chiar și după două luni de război.

Aliații lui Trump au preluat argumentul său potrivit căruia riscurile pe care le prezintă un Iran dotat cu arme nucleare depășesc dificultățile economice pe termen scurt.

Iranul neagă că ar urmări să obțină arme nucleare și afirmă că programul său are scopuri pașnice, deși puterile occidentale suspectează că acesta vizează dezvoltarea capacității de a construi o bombă.