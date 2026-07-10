Trump spune că SUA acceptă noi discuții cu Iranul după ultimele atacuri, dar avertizează că „încetarea focului nu mai este în vigoare”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite au convenit să continue discuțiile cu Iranul, dar a reiterat că Washingtonul a transmis Teheranului că încetarea focului nu mai este în vigoare, notează CNN.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord”, a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social.

„Dar Statele Unite le-au transmis, fără niciun echivoc, că încetarea focului nu mai este în vigoare!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Săptămâna aceasta, Statele Unite au lansat în repetate rânduri atacuri asupra Iranului, după ce Teheranul a vizat mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz. Totuși, joi, Trump nu a ordonat noi lovituri.

Un diplomat a declarat pentru CNN că negociatori din Qatar, în coordonare cu Statele Unite, s-au deplasat în Iran pentru a se întâlni cu oficiali iranieni.

Anterior, un oficial american a declarat pentru CNN că strategia administrației Trump a fost să lovească ținte iraniene, apoi să suspende operațiunile militare, în încercarea de a evita o nouă escaladare și de a crea spațiu pentru continuarea demersurilor diplomatice.