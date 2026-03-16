Trump spune că un fost președinte american i-a mărturisit că regretă că nu a lovit Iranul când era la Casa Albă

Președintele Donald Trump a declarat luni că un fost președinte american i-a fi spus recent că regretă că nu a luat măsuri împotriva Iranului în perioada în care se afla la Casa Albă, însă a refuzat să spună despre care fost șef de stat american este vorba, notează CNN.

„Am vorbit cu un anumit președinte, care îmi place, de fapt un fost președinte. Mi-a spus: «Aș fi vrut să o fac. Aș fi vrut să o fac». Dar nu a făcut-o. Eu o fac”, le-a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, luni.

În prezent mai sunt în viață doar patru foști președinți americani: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden.

„Nu vreau să îl pun într-o situație stânjenitoare. Ar fi foarte rău pentru cariera lui, chiar dacă nu mai are nicio carieră”, a spus Trump.

Trump a încercat să justifice acțiunile militare ale administrației sale împotriva Iranului, care au nedumerit și au frustrat aripa „America First” din Partidul Republican și au dus la creșterea prețurilor la carburanți, argumentând, printre altele, că Iranul creează probleme Statelor Unite de aproape jumătate de secol.