Trump șterge postarea care a stârnit furia susținătorilor săi creștini. „Blasfemie revoltătoare”

Donald Trump ține un discurs în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, pe 16 martie 2026

Președintele american Donald Trump publicase în weekend pe platforma Truth Social o imagine făcută cu inteligența artificială, care îl înfățișa într-o postură asemănătoare lui Iisus Hristos, cu lumină divină emanând din mâinile sale, în timp ce îl vindeca pe un bărbat rănit. Postarea a fost ștearsă între timp, potrivit The Guardian.

Donald Trump a spus, luni, că imaginea îl înfățișa ca doctor și că doar cei care răspândesc „fake news” ar putea susține că postarea sugera că se compară cu Iisus Hristos.

„Credeam că apar ca doctor și are legătură cu Crucea Roșie”, a declarat președintele american, citat de CNN.

Până să șteargă postarea, Trump a fost criticat de câțiva dintre cei mai cunoscuți susținători creștini ai săi.

„Nu pot înțelege de ce ar posta asta”, a fost reacția lui Riley Gaines, realizatoare conservatoare de la Fox News. „Caută un răspuns? Chiar crede acest lucru? În orice caz, două lucruri sunt adevărate: 1) nu i-ar strica puțină smerenie; 2) Dumnezeu nu va fi batjocorit”, a scris ea pe platforma X.

Alte reacții vehemente

Megan Basham, de la publicația conservatoare Daily Wire, a condamnat postarea drept o „blasfemie revoltătoare”.

„Nu știu dacă președintele a crezut că este amuzant sau dacă se află sub influența vreunei substanțe, sau ce posibilă explicație ar putea avea pentru asta”, a scris ea.

Basham i-a cerut președintelui „să dea jos imediat” postarea și „să ceară iertare poporului american și apoi Domnului”.

Isabel Brown, de la aceeași publicație, a spus că imaginea postată de Trump este „dezgustătoare și inacceptabilă”.

„Nimic nu contează mai mult decât Iisus”, a scris ea. „Această postare este, sincer, dezgustătoare și inacceptabilă, dar și o interpretare profund greșită a modului în care experimentează poporul american o adevărată și frumoasă renaștere a credinței în Hristos”, a adăugat Brown.

Steve Deace, realizator la postul de dreapta BlazeTV, a reacționat printr-un singur cuvânt după postarea președintelui: „Nu”.

The Guardian notează că imaginea distribuită de Trump pe Truth Social nu este versiunea originală. O fotografie similară apăruse pe X în februarie, postată de Nick Adams, un comentator conservator cunoscut pentru distribuirea de conținut cu tematică biblică, generat de inteligența artificială, despre Trump.