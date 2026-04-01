Trump ia serios în calcul retragerea SUA din NATO. Decizia este „dincolo de reconsiderare”. Ce acuză președintele american

Într-un interviu acordat cotidianului britanic Daily Telegraph, președintele SUA a criticat aliații europeni și a descris alianța nord-atlantică drept un „tigru de hârtie”.

Președintele SUA Donald Trump a declarat că ia în considerare serios retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații au refuzat să susțină acțiunea militară americană împotriva Iranului, potrivit unui interviu acordat Daily Telegraph.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul.

El a spus că avea de mult timp îndoieli cu privire la credibilitatea NATO.

„Da, aș spune că (este) dincolo de orice reconsiderare”, a declarat Trump pentru ziar când a fost întrebat dacă va reconsidera apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu m-a impresionat niciodată NATO. Am știut întotdeauna că sunt un tigru de hârtie, iar Putin știe asta, de altfel”, a spus el.

Cel mai puternic semnal

Declarațiile făcute pentru ziarul britanic reprezintă cel mai puternic semn de până acum că Casa Albă ia în calcul retragerea din alianță.

Articolul 5 din Tratatul NATO, baza tratatului, stabilește că un atac armat împotriva unui stat membru va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Această clauză de apărare colectivă a fost activată o singură dată, la solicitarea Washingtonului, după atentatele teroriste care au avut loc în SUA în 11 septembrie 2011.

O potențială intenție a lui Trump de a retrage SUA din NATO ar putea necesita aprobarea Congresului, însă orice semnal că Washingtonul ar putea să nu fie dispus să își apere aliații în cazul unui atac rusesc riscă să slăbească grav alianța, scrie Reuters.

În interviul pentru The Daily Telegraph, Trump a spus că prezența aliaților alături de SUA în cazul războiului din Iran ar fi trebuit să fie automată.

„Am fost acolo automat, inclusiv în Ucraina. Ucraina nu era problema noastră. A fost un test, și am fost acolo pentru ei, și am fi fost întotdeauna acolo pentru ei. Ei nu au fost acolo pentru noi”, a mai spus el.

Referindu-se în mod special la Marea Britanie, președintele SUA l-a criticat pe premierul Keir Starmer pentru refuzul acestuia de a se implica în războiul americano-israelian împotriva Iranului, sugerând că Marina Regală nu ar fi în măsură să facă față acestei sarcini.

Rubio: America va trebui să-și „reexamineze” calitatea de membră a NATO

Casa Albă s-a arătat din ce în ce mai nemulțumită de poziția partenerilor săi în ceea ce privește războiul din Iran.

Marco Rubio, secretarul de stat, a acuzat NATO că este o „stradă cu sens unic”, criticând marți aliații SUA pentru că nu permit accesul la bazele lor militare.

Vorbind la Fox News cu câteva ore înainte de declarațiile lui Trump, Rubio a spus că America va trebui să-și „reexamineze” calitatea de membră a NATO când războiul din Iran se va încheia.

„Cred că nu există nicio îndoială, din păcate, că după încheierea acestui conflict, va trebui să reexaminăm acea relație”, a spus el.

„Dacă NATO înseamnă doar că noi apărăm Europa dacă este atacată, dar ei ne refuză drepturile de staționare atunci când avem nevoie de ele, atunci nu este o înțelegere foarte bună. Este greu să rămâi angajat într-o astfel de relație”, a spus el.

Trump a declarat pentru The Telegraph că este „bucuros” că Rubio a făcut aceste comentarii.

Mesajul lui Hegseth

Tot marți, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că modul în care SUA se raportează la apărarea colectivă a NATO, un element central al alianței fondate în 1949, ține de președinte.

„În ceea ce privește NATO, asta este o decizie care va fi lăsată la latitudinea președintelui. Dar voi spune doar că multe lucruri au devenit clare”, a fost răspunsul dat de șeful Pentagonului.

„Atunci când solicităm asistență suplimentară sau acces simplu, baze și survol, primim întrebări, blocaje sau ezitări”, a adăugat secretarul american de război.

Aliații europeni au refuzat să se implice direct în război

Declarațiile oficialilor americani au venit după ce aliați europeni cheie au respins apelurile președintelui american de a interveni în sprijinul Washingtonului în războiul împotriva Iranului.

În ultimele zile, mai multe state europene au refuzat să-și pună bazele la dispoziție sau să își deschidă spațiul aerian pentru aeronavele americane implicate în război.

Cotidianul spaniol El Pais a scris luni că Madridul și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului, o măsură care merge mai departe de refuzul exprimat anterior de a permite utilizarea bazelor militare comune.

Marți, o sursă din cadrul Ministerului Apărării italian a confirmat un articol publicat în „Corriere della Sera”, care a spus că Roma nu a permis aterizarea unor avioane militare americane la o bază din Sicilia, înainte de zborul către Orientul Mijlociu.

Iar Franța a refuzat să permită Israelului să-i utilizeze spațiul aerian pentru transportul armelor americane, o decizie care l-a înfuriat pe Trump.

În săptămânile anterioare, statele europene, inclusiv partenerii NATO ai SUA, au evitat să se implice într-o eventuală operațiune de redeschidere a strâmtorii Ormuz, blocată efectiv de Iran de la începutul războiului.