Trump sugerează o posibilă intervenție militară în Cuba, după ce forțele americane „își terminăm treaba” în Iran

Donald Trump a sugerat posibilitatea unei operațiuni militare în Cuba după ce forțele americane „își termină treaba” în Iran. Declarațiile vin în contextul în care Washingtonul a anunțat vineri un nou set de sancțiuni împotriva regimului de la Havana, măsuri pe care Cuba le-a condamnat drept o formă de pedeapsă colectivă, notează Euronews.

Președintele american Donald Trump a glumit spunând că marina SUA „se va ocupa și de Cuba” în drumul de întoarcere din Iran.

El a făcut declarațiile în timpul unui discurs susținut la un eveniment organizat de Forum Club of the Palm Beaches, unde a fost invitat principal.

Trump a afirmat că armata americană va „prelua controlul (asupra Cubei, n.r.) aproape imediat”, stârnind îngrijorări că SUA s-ar putea implica într-un nou conflict militar în acest an.

„Acum și Cuba are probleme. Mai întâi terminăm una dintre treburi. Îmi place să termin ce încep. La întoarcere, după ce vom face ce avem de făcut… la întoarcerea din Iran, vom trimite unul dintre marile noastre portavioane, poate USS Abraham Lincoln, cel mai mare din lume. Se va opri la vreo 100 de metri de țărm și ei vor spune: «Vă mulțumim frumos. Ne predăm»”, a declarat Trump.

Trump sugerează de luni întregi că o intervenție militară în Cuba poate fi luată în calcul, în timp ce administrația sa a continuat atacurile la adresa conducerii de la Havana după intervenția spectaculoasă a Washingtonului în Venezuela, din ianuarie, care a dus la înlăturarea și capturarea președintelui Nicolas Maduro.

Președintele american a acuzat Cuba că a trimis personal de securitate pentru a proteja presupusele operațiuni de trafic de droguri ale lui Maduro, în schimbul unor plăți și al livrărilor de petrol, pe care Washingtonul le-a întrerupt după operațiunea din 3 ianuarie.

De atunci, insula se confruntă cu o gravă criză de combustibil, care a paralizat numeroase sectoare ale economiei și a afectat puternic sistemul sanitar.

Vineri, Trump a ordonat noi sancțiuni împotriva Havanei, care vizează o gamă largă de persoane și entități din statul condus de comuniști și amenință inclusiv băncile străine care colaborează cu acestea.