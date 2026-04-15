Trump susține că el „redeschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru China și că Xi îi va da o „mare îmbrățișare”

Donald Trump și Xi Jinping, pe Aeroportul Internațional Gimhae din Busan, Coreea de Sud, pe 30 octombrie 2025. FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că Statele Unite și China colaborează „inteligent” și că Beijingul este „fericit” de faptul că el deschide Strâmtoarea Ormuz, informează Reuters, Sky News și CNN.

De asemenea, liderul american a susținut că Beijingul a acceptat să nu trimită armament Iranului.

„China este foarte fericită că redeschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Eu fac acest lucru și pentru ei, dar și pentru întreaga lume. O astfel de situație nu se va mai repeta niciodată. Ei (chinezii, n.r.) au acceptat să nu mai trimită arme către Iran”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

El a adăugat că se așteaptă la o „îmbrățișare mare și călduroasă” din partea președintelui chinez Xi Jinping atunci când se va întâlni cu acesta în cadrul vizitei oficiale programate la Beijing în luna mai.

„Președintele Xi îmi va da o îmbrățișare mare și călduroasă când voi ajunge acolo, peste câteva săptămâni. Colaborăm inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? DAR ȚINEȚI MINTE, suntem foarte buni la luptă dacă e nevoie (să luptăm, n.r.) – mult mai buni decât oricine altcineva!!! Președintele DJT”, a mai scris Trump, în mesajul său.

Schimb de scrisori cu liderul Chinei

Mai devreme, Donald Trump a dezvăluit că i-a cerut președintelui chinez Xi Jinping, într-o scrisoare, să nu ofere arme Iranului. Anunțul făcut de președintele american a venit după ce serviciile secrete americane au indicat că Beijingul pregătește livrări de sisteme de apărare pentru Iran.

Aceste declarații ale lui Trump au fost făcute într-un interviu difuzat miercuri de Fox News.

În interviul înregistrat, Trump nu a precizat când a avut loc schimbul de scrisori. Săptămâna trecută, el amenințase China cu taxe vamale de 50% dacă oferă ajutor militar Iranului.

Potrivit lui Trump, Xi a răspuns că China nu furnizează arme Teheranului. „I-am scris o scrisoare rugându-l să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare spunând că, în esență, nu face asta”, a spus Trump, în interviu.

Agențiile americane de informații cred că China se pregătește să livreze sisteme de apărare aeriană Iranului în următoarele câteva săptămâni, au declarat recent pentru CNN trei persoane familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor secrete.

Războiul cu Iranul „se apropie de sfârșit”, consideră Trump

În același interviu acordat Fox News, președintele american a spus că, în opinia lui, războiul din Iran se apropie de sfârșit.

„Cred că se apropie de final. Da. Adică, eu îl consider ca fiind foarte aproape de sfârșit”, a spus Trump, conform agențiilor DPA și Agerpres.

Trump a afirmat că, dacă SUA s-ar retrage acum, Iranul ar avea nevoie de 20 de ani pentru a se reconstrui.

„Și încă nu am terminat. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus liderul de la Casa Albă, reiterând că, în opinia lui, Iranul este dornic să ajungă la un acord.

Anterior, liderul de la Casa Albă făcuse remarci vagi cu privire la o posibilă nouă rundă de discuții cu Iranul, în contextul în care în prezent este în vigoare un armistițiu de două săptămâni în cadrul conflictului.

„S-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile” la Islamabad, declarase marți Trump pentru The New York Post într-un interviu telefonic, fără a oferi mai multe detalii.

Prima rundă de negocieri între SUA și Iran, desfășurată în capitala Pakistanului, s-a încheiat fără a se ajunge la un acord weekendul trecut. Conform unor informații neconfirmate apărute în presă, o nouă întâlnire ar putea avea loc joi.