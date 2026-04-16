ULTIMA ORĂ Trump susține că Iranul a acceptat „aproape totul” și ia în calcul să meargă la Islamabad

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că, dacă se ajunge la un acord cu Iranul pentru încheierea războiului și acesta este semnat la Islamabad, atunci s-ar putea deplasa acolo, precizând că Teheranul a fost de acord cu „aproape totul”, informează Reuters și AFP.

Trump a adoptat un ton optimist în privința Iranului în timp ce a vorbit cu reporterii pe peluza Casei Albe, în drum spre o călătorie în Nevada și Arizona.

Președintele republican a spus că ar putea prelungi armistițiul dintre SUA și Iran, care urmează să expire săptămâna viitoare, dar că s-ar putea să nu fie nevoie să facă acest lucru.

„Dacă se semnează un acord la Islamabad, s-ar putea să merg”, a spus Trump. „Ei mă vor acolo”, a adăugat el.

Liderul de la Casa Albă a mai spus, fără a furniza dovezi, că Iranul a acceptat să renunțe la uraniul îmbogățit despre care se crede că a fost îngropat în urma atacurilor aeriene americane și israeliene de anul trecut. Trump face presiuni pentru un acord cu Iranul în care Teheranul să renunțe la programul său nuclear.

„Au acceptat să ne predea pulberea nucleară”, le-a spus președintele american reporterilor, utilizând termenul pe care îl folosește pentru a desemna stocurile de uraniu îmbogățit. „Există șanse foarte bune să ajungem la un acord”, a adăugat Trump.

De asemenea, Donald Trump a anunțat, mai devreme în cursul zilei de joi, că liderii israelian și libanez au fost de acord cu un armistițiu de 10 zile cu începere de la ora locală 17:00 (21.00 GMT). Președintele american a precizat, într-o postare pe Truth Social, că a avut „discuții excelente” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele libanez Joseph Aoun.

„Acești doi lideri au fost de acord ca pentru a obține PACEA între țările lor, vor începe oficial un ARMISTIȚIU de zece zile la ora 05:00 P.M. Est”, a scris Trump, adăugând că le-a cerut vicepreședintelui JD Vance, șefului diplomației americane, Marco Rubio, și șefului armatei americane, Dan Caine, să colaboreze cu cele două țări pentru a o obține o pace de durată.