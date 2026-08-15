Trump susține că, sub Biden, America s-a confruntat zilnic cu incidente la graniță ca în Ceuta: „Noi eram mai rău”

Preşedintele SUA, republicanul Donald Trump, a afirmat vineri, la un miting în statul New York, că, sub predecesorul său, democratul Joe Biden, Statele Unite s-au confruntat zilnic cu episoade de imigraţie ilegală masivă, precum cel care a avut loc recent în exclava spaniolă Ceuta, relatează agențiile EFE și Agerpres.

„Aţi văzut zilele trecute în Spania, nu? Acum imaginaţi-vă: au lăsat să intre 65.000 de oameni. Și amintiţi-vă: 25 de milioane de oameni, noi eram mai rău. Aşa era în fiecare zi în ţara noastră, timp de luni şi luni”, a susținut Trump, referindu-se la imigranţii fără acte despre care susţine că se aflau în SUA înainte de preşedinţia sa.

Trump a criticat politica de imigraţie de „frontieră deschisă”, ceea ce a permis intrarea „multor infractori”, a criticat-o pe fosta vicepreşedintă şi candidată la preşedinţie Kamala Harris şi a subliniat că guvernul pe care îl conduce acum are „puterea de a îndepărta din ţară persoanele care se află ilegal aici”.

Preşedintele american a vizitat vineri Academia de Poliţie a comitatului Nassau şi a ţinut ulterior un discurs axat pe reducerea criminalităţii în ţară sub conducerea sa, şi în special în această zonă din Long Island (în estul statului New York), care ani de zile a fost afectată de violenţa bandelor precum MS-13.

Acolo, Trump şi-a oferit sprijinul unuia dintre liderii comitatului Nassau, Bruce Blakeman, un republican care candidează la funcţia de guvernator al statului New York împotriva actualei guvernatoare, democrata Kathy Hochul, descriindu-l ca un apărător al legii şi ordinii şi un reprezentant al „bunului simţ”.

Trump, care a menţionat că din cauza politicii „graniţelor deschise” 25 de milioane de oameni au intrat în SUA în patru ani, a criticat-o pe guvernatoare pentru sprijinul acesteia pentru controversata politică „fără cauţiune în numerar”, care permite eliberarea celor arestaţi pentru infracţiuni minore înainte de proces, pentru a evita supraaglomerarea sistemului penitenciar.