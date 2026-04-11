Trump susține că „un număr uriaş” de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol şi gaze

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că un număr mare de petroliere complet goale se îndreaptă spre Statele Unite pentru a se aproviziona cu petrol și gaze, relatează Reuters.

„Un număr uriaș de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă, chiar acum, spre Statele Unite pentru a fi încărcate cu cel mai bun și mai «dulce» petrol și gaz care există în lume. Avem mai mult petrol decât următoarele două mari economii petroliere la un loc – și de o calitate superioară”, a susținut Trump într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

El a postat acest mesaj în contextul în care înalți oficiali americani și iranieni se întâlnesc sâmbătă, la Islamabad, cu intermediari pakistanezi, pentru a căuta o ieșire negociată din războiul lansat de SUA și Israel pe 28 februarie împotriva Iranului, care a închis de atunci Strâmtoarea Ormuz ca represalii.

Iranul a acceptat să deblocheze acest coridor prin armistițiul convenit în noaptea de marți spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, dar în practică strâmtoarea este în continuare blocată și puținele nave care o tranzitează o fac numai cu aprobare din partea Teheranului, care consideră o încălcare a armistițiului continuarea bombardamentelor israeliene în Liban.

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că Iranul nu ar trebui să perceapă taxe petrolierelor care trec prin Strâmtoarea Hormuz blocată, ceea ce a provocat cea mai gravă perturbare a aprovizionării globale cu energie din istorie.