Ce știm despre negocierile SUA – Iran din Pakistan: Teheranul are două precondiții, Trump le-a transmis că mai sunt în viață dintr-un singur motiv

Statele Unite și Iranul au programate sâmbătă negocieri în capitala pakistaneză Islamabad, în încercarea de a pune capăt conflictului care durează de șase săptămâni, deși Teheranul a pus sub semnul întrebării desfășurarea discuțiilor, afirmând că acestea nu pot începe fără angajamente privind Libanul și sancțiunile care îi sunt aplicate, transmite Reuters.

Delegația americană, condusă de vicepreședintele JD Vance și din care fac parte emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au aterizat sâmbătă dimineață la Islamabad după o escală pentru realimentare la Paris.

Delegația iraniană, condusă de președintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și de ministrul de externe, Abbas Araqchi, a sosit de vineri.

Negocierile nu vor începe fără două condiții, afirmă iranienii

Qalibaf a afirmat vineri că Washingtonul a fost de acord anterior să deblocheze activele iraniene și să accepte un armistițiu în Liban, unde atacurile israeliene asupra militanților Hezbollah susținuți de Iran au ucis aproape 2.000 de persoane de la începutul luptelor în martie.

El a spus că negocierile nu vor începe până când aceste angajamente nu vor fi îndeplinite.

Israelul și SUA au afirmat că campania din Liban nu face parte din armistițiul dintre Iran și SUA, în timp ce Teheranul insistă că face parte.

Qalibaf a declarat separat că Iranul este gata să ajungă la o înțelegere dacă Washingtonul oferă ceea ce el a descris ca fiind un acord autentic și acordă Iranului drepturile sale, au raportat mass-media de stat iraniană.

Trump: Ei mai sunt în viață doar ca să negocieze

Casa Albă nu a comentat imediat pretențiile iraniene, dar Trump a scris pe rețelele de socializare că singurul motiv pentru care iranienii sunt în viață este acela de a negocia un acord.

„Iranienii nu par să-și dea seama că nu au niciun atu, în afară de șantajul pe termen scurt asupra comunității internaționale privind utilizarea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care mai sunt în viață astăzi este acela de a negocia!”, a afirmat el.

Vance a declarat pe drumul spre Pakistan că se așteaptă la un rezultat pozitiv, dar a adăugat: „Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor descoperi că echipa de negociere nu este chiar atât de receptivă.”

SUA și Iran au trimis delegații serioase la Islamabad

Discuții preliminare au avut loc separat între oficialii pakistanezi și echipele de pregătire ale ambelor părți, au declarat surse din Islamabad.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a declarat că acestea includeau 70 de membri din Teheran, printre care specialiști tehnici în domeniile economic, de securitate și politic, precum și personal media și personal de sprijin.

Aproximativ 100 de membri ai unei echipe de pregătire americane se aflau în oraș, a declarat o sursă din cadrul guvernului pakistanez.

Pakistanezii sunt optimiști

„Suntem foarte optimiști”, a declarat o altă sursă pakistaneză apropiată discuțiilor.

Întrebată dacă negocierile se vor încheia sâmbătă, sursa a răspuns: „Este prea devreme să spunem. Ei au instrucțiuni să încheie un acord sau să plece. Prin urmare, nu se grăbesc. Aceste negocieri nu au limită de timp.”

Negocierile vin după ce marți Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni în război, oprind atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului.

Însă acesta nu a pus capăt blocadei impuse de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, care a provocat cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie, și nici nu a calmat războiul paralel dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran, în Liban.