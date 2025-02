Trump, susținere deplină pentru DOGE, departamentul lui Elon Musk: „Vom găsi fraude de sute de miliarde de dolari”

Preşedintele american Donald Trump şi-a reafirmat duminică încrederea deplină în Elon Musk pe care l-a însărcinat să taie din cheltuielile federale, asigurând că departamentul condus de aliatul său miliardar va permite descoperirea unor „fraude de sute de miliarde de dolari”, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Vom găsi fraude şi abuzuri de sute de miliarde de dolari. Şi ştiţi, oamenii m-au ales pentru asta”, a declarat Trum la Fox News, potrivit unui extras dintr-un interviu care urmează a fi difuzat duminică înainte de Super Bowl, finala Ligii profesioniste de fotbal american.

Devenit consilier apropiat lui Donald Trump, cel mai bogat om din lume, patron al Tesla, X şi SpaceX, Elon Musk a preluat conducerea Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE), cu scopul revizuirii şi reducerii drastice a cheltuielilor guvernamentale americane.

„Mă întreb cum își face timp”

Metodele sale brutale au suscitat în ultimele săptămâni furia democraţilor şi avalanşe de acţiuni în justiţie, notează AFP.

Întrebat despre acest subiect, preşedintele american a asigurat la Fox News că are încredere în omul de afaceri. „Dacă am încredere în Elon? Oh, el nu câştigă nimic”, a declarat el, adăugând: „Mă întreb cum îşi face timp pentru asta. Îi place atât de mult!”.

„Elon Musk m-a ajutat mult, a fost formidabil”, a continuat el, precizând că îi va cere în curând să treacă în revistă bugetele Pentagonului şi Ministerului Educaţiei, aşa cum a afirmat vineri într-o conferinţă de presă.

Trump spune că se aşteaptă ca Elon Musk să găsească fraude şi abuzuri de miliarde de dolari la Pentagon în cursul unui audit pe care miliardarul îl va superviza, potrivit Reuters.

„Am de gând să-i spun foarte curând, poate în 24 de ore, să meargă să verifice la Ministerul Educaţiei. … Apoi mă voi duce la armată. Să verificăm armata”, a spus Trump în interviul acordat lui Brett Baier de la Fox News în cadrul Super Bowl.

Un proces controversat

Bugetul Pentagonului se apropie de o mie de miliarde de dolari pe an. În decembrie, preşedintele de la acea vreme, Joe Biden, a semnat o lege care autoriza cheltuieli în domeniul apărării în valoare de 895 de miliarde de dolari pentru anul fiscal care se încheie la 30 septembrie, conform Reuters.

Musk, despre care Casa Albă spune că este un angajat special al guvernului, a fost însărcinat de Trump să conducă un efort de reducere a numărului de angajaţi federali în SUA. Ca urmare a acestei iniţiative, colaboratorii lui Musk au încercat să obţină acces la informaţii confidenţiale în sistemele informatice ale diferitelor agenţii guvernamentale.

Criticii spun că eforturile sunt probabil ilegale, riscă să expună informaţii clasificate şi, în practică, desfiinţează agenţii întregi fără aprobarea Congresului.

Consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Mike Waltz, a sugerat duminică într-un interviu separat că procesele de construcţie navală ale Pentagonului ar putea fi un domeniu de interes deosebit pentru Departamentul pentru eficienţă guvernamentală.

„Sunt multe lucruri de analizat în domeniul construcţiilor navale, unde este un dezastru absolut”, a declarat Waltz într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC.