Trump „tinde să fie naiv”. Un fost șef al CIA critică rezultatele SUA în operațiunea din Iran și îl vede pe președinte prins între „ciocan și nicovală”

Leon Panetta, care a făcut parte din administrațiile democraților Bill Clinton și Barack Obama, a declarat că actualul președinte al Statelor Unite, republicanul Donald Trump, nu are o cale clară de ieșire din războiul lansat împotriva Iranului în 28 februarie, iar acțiunile sale au provocat o criză pe piața globală de energie.

Fost șef al CIA (februarie 2009 – iunie 2011) și apoi al Pentagonului (iulie 2011 – februarie 2013), poziție din care a supravegheat operațiunea de ucidere a lui Osama bin Laden, Panetta a spus într-un interviu telefonic pentru The Guardian că oficialii americani din domeniul securității naționale au fost întotdeauna conștienți de capacitatea Iranului de a crea o criză prin blocarea strâmtorii Ormuz.

Pe acolo trece în mod normal o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate. În plus, pentru țările Golfului Persic, este principala rută a importurilor de alimente.

„Asta fac copiii. Președinții nu fac asta”

Leon Panetta l-a acuzat pe Donald Trump că „tinde să fie naiv în privința modului în care se pot întâmpla lucrurile”.

„Dacă o spune și continuă să o spună, există întotdeauna o speranță că se va adeveri ceea ce spune. Însă asta fac copiii. Președinții nu fac asta”, a declarat fostul oficial.

El a sugerat că nici uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, nu a fost o decizie oportună. Acesta a fost omorât într-un atac israelian, cu sprijinul SUA, la începutul războiului. Între timp a fost succedat de fiul său, Mojtaba Khamenei.

„Am înlocuit un bătrân, un lider suprem care era aproape de moarte, într-o perioadă în care poporul iranian era dispus să iasă în stradă cu speranța că își va putea schimba în cele din urmă modul de guvernare. Și, în schimb, avem astăzi un regim mai înrădăcinat, avem un lider suprem mai tânăr care va rămâne acolo o vreme și are o poziție mult mai dură decât primul lider suprem. Nu a ieșit prea bine”, a adăugat fostul secretar al apărării.

Leon Panetta, la Convenția Națională Democrată, în 22 august 2024, la Chicago.



Panetta, metaforă despre Trump: „Iranul îi ține arma strâmtorii Ormuz la tâmplă”

În opinia lui Panetta, criza din strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran ca răspuns la atacurile Statelor Unite și Israelului, a fost provocată de acțiunile lui Trump, deoarece era ușor de înțeles că situația de acolo va fi „una dintre marile vulnerabilități” în eventualitatea unui război împotriva Iranului și că „ar putea crea o criză petrolieră imensă”.

„În fiecare consiliu de securitate națională din care am făcut parte unde am vorbit despre Iran, acest subiect a fost abordat mereu. Din anumite motive, fie nu au considerat că ar putea fi o consecință, fie au crezut că războiul se va termina rapid și nu ar trebui să-și facă griji pentru acest lucru”, a adăugat Panetta.

El consideră că Trump „poate să declare victoria oricât dorește, dar, dacă nu obține o încetare a focului, nu are nimic”.

„Și nu va obține o încetare a focului atât timp cât Iranul îi ține arma strâmtorii Ormuz la tâmplă”, a conchis Leon Panetta.