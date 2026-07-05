Trump, un nou atac la Europa: „Atunci când primeşti infractori din Lumea a Treia, devii o ţară din Lumea a Treia”

Președintele american Donald Trump a criticat din nou, sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, politicilor de imigrație ale țărilor europene.

„Europa învață că atunci când primești infractori din Lumea a Treia, devii o Țară din Lumea a Treia. Se întâmplă repede, într-o clipă. Am fost ales exact la timp!!!”, a scris sâmbătă Trump pe rețeaua sa Truth Social, referindu-se la afirmațiile sale repetate conform cărora revenirea sa la Casa Albă a salvat țara de o „invazie de migranți”, notează EFE, citată de Agerpres.

De la revenirea sa la putere, în 2025, Trump și-a înăsprit poziția deja dură antiimigrație și și-a exprimat deschis diferendele de opinie față de aliații europeni.

În contextul aniversării a 250 de ani de independență a SUA, președintele și-a reiterat avertismentele și în ajun, în fața emblematicului Munte Rushmore, cu privire la „nou-veniții care nu împărtășesc valorile” SUA.

Trump și membrii administrației sale au criticat în repetate rânduri politicile de imigrație și mediu ale națiunilor europene și, mai recent, le-au etichetat drept parteneri „teribili” pentru că nu au sprijinit SUA în războiul cu Iranul.