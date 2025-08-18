Trump – Zelenki – UE: Informații de ultimă oră despre ce vrea să accepte Zelenski

Autoritățile ucrainene sunt pregătite să accepte recunoașterea controlului ”de facto” al armatei ruse asupra noilor regiuni, dar nu sunt pregătite să acorde recunoașterea legală a acestor teritorii pentru Rusia, relatează Wall Street Journal, citând oficiali europeni și ucraineni.

Cu o zi înainte, la o conferință de presă la Bruxelles, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că constituția țării nu permite cedarea de teritorii sau „comercializarea de terenuri”. În același timp, el a spus că Ucraina are nevoie de „negocieri reale, ceea ce înseamnă că acestea pot începe acolo unde se află acum linia frontului”.

Varianta avansată de ucraineni și de europeni, ca răspuns la propunerea făcută de Putin prin Trump, care a cerut un schimb de teritorii, este aceea ca Ucraina să accepte o parte a schimbului. Să accepte controlul de facto asupra Crimeei și asupra altor zone, dar nu controlul legal, a scris Wall Street Journal.

Reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu acordat CNN după summitul Rusia-SUA din Alaska că partea rusă și-a moderat oarecum abordarea față de problema teritorială. „Rușii au făcut unele concesii la masa negocierilor cu privire la toate cele cinci regiuni”, a spus Witkoff. Este vorba despre regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea.

„Vorbiți aici pentru probabil întreaga Europă”, a spus Donald Trump când la masa negocierilor s-au așezat și liderii europeni care l-au însoțit pe Zelenski la Casa Albă. Prședintele SUA a vorbit despre o soluție „colectivă” a Vestului astfel încât „Ucraina să nu mai fie agresată în viitor”, Trump folosind această expresie pentru prima oară în ultima perioadă de timp. „Occidentul colectiv” este una dintre teoriile pe care Kremlinul le-a avansat încă de la începutul războiului, administrația Putin considerând că acesta este adversarul originar.

