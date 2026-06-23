Trupele ruse au infiltrat un oraș-fortăreață din Donețk, în „cel mai pesimist scenariu”. Ce înseamnă asta pentru soarta războiului

Kostiantinivka este scena unor confruntări dure între apărătorii ucraineni și atacatorii ruși, fiind în acest moment principala țintă a Moscovei, spun soldații citați de BBC, Liga.net și analizele think-tank-ului ucrainean „DeepState.

Trupele ruse au intrat în Kostiantinivka, în estul Ucrainei, și lupte intense au izbucnit în diferite părți ale orașului în ultimele zile.

Soldații ucraineni au declarat pentru BBC că întregul oraș a devenit, de fapt, o „zonă gri”, un teritoriu care nu este controlat în totalitate de niciuna dintre părți.

Potrivit publicației ucrainene Liga.net, numărul militarilor ruși din oraș, conform datelor din dimineața zilei de 18 iunie, era de „aproximativ 123 de militari, plus sau minus 20-30”.

Kostiantinivka este o posibilă poartă de acces către partea din Donbas care se află încă sub control ucrainean.

Pierderea sa ar marca, de fapt, începutul unei bătălii pentru ultimele bastioane importante ale Ucrainei din regiune, orașele Kramatorsk și Sloviansk.

Tactici folosite și în Pokrovsk și Bahmut

În condițiile în care dronele controlează aproape toate mișcările de pe linia frontului și atacă rapid orice țintă detectată în așa-numita „zonă de ucidere”, armata rusă folosește tot mai des grupurile mici de soldați pentru a se infiltra.

Rusia folosește tactici cunoscute, pe care le-a aplicat anterior în apropierea orașelor Pokrovsk, Bahmut, Avdiivka și a altor localități din Donbas.

Lupte intense au loc în Kostiantinivka. Sursa: Institutul pentru Studiul Războiului

Obiectivul său este să flancheze orașul, să-l înconjoare și să-i taie rutele logistice. Fără provizii, unitățile ucrainene ar putea fi forțate să se retragă cu pierderi grele.

„Situația din sectorul Kostiantinivka este cu adevărat tensionată, întrucât inamicul înțelege perfect că orașul reprezintă granița sudică a aglomerării Kramatorsk-Sloviansk, care a devenit acum o țintă cheie pentru Kremlin”, a declarat pentru Liga.net Serghei Khominski, ofițer de presă al Brigăzii 100 de infanterie motorizată.

Soldații ucraineni de la fața locului au declarat pentru BBC că situația reală din oraș nu este atât de catastrofală pe cât o descrie partea rusă, dar este mult mai complicată decât sugerează declarațiile oficiale ale comandamentului ucrainean.

Militarii au spus că soldații de infanterie ruși care avansează dinspre sud și est au fost deja observați la periferia nordică a orașului, în apropierea ieșirii spre Drujkivka.

În același timp, soldații ucraineni au spus că simpla apariție a infanteriei ruse în diverse zone ale orașului nu înseamnă că acesta a fost capturat.

Echipajele ucrainene de drone, sub atac

Intensitatea atacurilor a crescut brusc de la sfârșitul primăverii. Cu toate acestea, ritmul de avans rămâne foarte lent.

Potrivit surselor BBC, grupurile de asalt ucrainene, infanteria și echipajele de drone se află în continuare în Kostiantinivka. Cu toate acestea, pozițiile lor sunt din ce în ce mai des descoperite și atacate.

Țintele principale ale operatorilor ruși de drone au devenit azi echipajele ucrainene de drone, care la rândul lor, vizează descurajarea infanteriei ruse și a pătrunderilor aviației de atac.

Datorită frecvenței ridicate a zborurilor – operatorii ucraineni sunt adesea nevoiți să lanseze drone la fiecare jumătate de oră – depozitele, antenele, posturile de comandă și locurile de lansare a dronelor sunt de obicei amplasate la distanțe mici unele de altele.

Odată ce descoperă unul dintre aceste obiective, forțele ruse lovesc adesea clădirile învecinate, folosind, printre altele, bombe aeriene ghidate și drone FPV.

Potrivit oficialilor militari ucraineni, acest lucru oferă infanteriei ruse mai multe oportunități de a se deplasa fără a fi detectată.

Iar cu cât operatorii de drone ruși se pot apropia mai mult de linia frontului, cu atât grupurile lor de asalt pot avansa mai adânc în spatele liniilor inamice.

„Acordăm foarte puțină atenție piloților inamici. Aceștia avansează constant, ne descoperă pozițiile, iar noi suntem nevoiți să ne retragem. Nu putem menține frontul”, spune operatorul de drone.

Succesul Ucrainei nu are deocamdată efecte în Kostiantinivka

Ucraina a continuat în tot acest timp să lovească logistica rusă. Datorită atacurilor cu rază medie de acțiune, Kievul a reușit recent să complice semnificativ aprovizionarea cu combustibil a Crimeei ocupate.

Atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a altor instalații situate la mii de kilometri de linia frontului creează probleme grave pentru autoritățile ruse și agravează contextul informațional general.

În astfel de condiții, succesele de pe front și cucerirea unui oraș atât de important precum Kostiantinivka ar putea fi o modalitate pentru Kremlin de a îndrepta atenția către realizările militare.

Soldații ucraineni care apără Kostiantinivka au afirmat însaă că atacurile asupra logisticii ruse – în special asupra rutelor care duc de la Mariupol către Crimeea – nu au avut încă un impact vizibil asupra situației direct de pe linia frontului lor.

Analiza „DeepState”

Analiștii din cadrul proiectului ucrainean „DeepState”, citați de presa ucraineană, consideră că căderea orașului Kostiantinivka este doar o chestiune de timp.

DeepState a afirmat că forțele ruse dețin un avantaj numeric în apropierea orașului și trec treptat la o strategie pe termen lung menită să cucerească Kostiantinivka, urmând parțial abordarea observată anterior în zona Pokrovsk.

Între timp, acestea distrug sistematic orașul, reducându-l la ruine care, în cele din urmă, vor deveni imposibil de apărat.

„Situația din jurul orașului Kostiantinivka se desfășoară conform celui mai pesimist scenariu, întrucât inamicul a ajuns literalmente la periferia orașului din toate direcțiile și exercită o presiune intensă, infiltrându-se tot mai adânc în localitate”, a spus DeepState.

Analiștii au remarcat că rușii continuă să sufere pierderi grele, dar nu par să le ia în calcul în operațiunile lor. DeepState a comparat situația cu cea din Pokrovsk, unde forțele ruse au suferit pierderi semnificative, dar au reușit în cele din urmă să cucerească orașul.

DeepState a descris Kostiantinivka drept o „poartă” către aglomerarea Sloviansk-Kramatorsk.

Analiștii au susținut că, dacă orașul va cădea – ceea ce au descris ca fiind „o chestiune de timp” -, Drujkivka, care este în prezent un nod logistic vital, ar deveni probabil următoarea țintă, urmată de Kramatorsk.

Aceștia au adăugat că, odată ce Kramatorsk va intra sub controlul Rusiei, logistica forțelor de apărare ucrainene din zonă se va schimba dramatic, creând dificultăți majore pentru deplasarea trupelor și făcând chiar și prezența forțelor ucrainene în Kramatorsk extrem de periculoasă, din cauza razei de acțiune sporite a operatorilor de drone ruși.

Ce urmează

Analizele din Ucraina și cele externe spun totuși că Rusia va avea nevoie de mult timp pentru a cuceri ultimele zone din Donbas deținute de Kiev, zone pe care le-a cerut la negocierile de pace încheiate fără rezultat de anul acesta.

În februarie, un oficial NATO a declarat că Alianța nu se așteaptă la prăbușirea frontului ucrainean din regiunea Donețk timp de cel puțin un an și jumătate – și chiar și stabilirea acestui termen nu înseamnă că rușii vor reuși să cucerească complet regiunea.

Într-o analiză pentru Liga.net, DeepState a spus că termenul ar putea fi chiar mai îndelungat.

„Nu știu cum au făcut calculele, dar și noi estimăm, pe baza analizelor noastre, la ritmul actual, că rușilor le va lua aproximativ doi ani să cucerească aglomerarea Kramatorsk-Sloviansk și restul regiunii Donețk, cu pierderi colosale”, au spus analiștii.