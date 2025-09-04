Trupele străine de menținerea păcii în Ucraina sunt „inacceptabile”, anunță purtătoarea de cuvânt a MAE rus

Maria Zaharova participă la briefingul de presă al lui Serghei Lavrov, ministrul afacerilor externe al Federației Ruse, la sediul ONU din New York, SUA, pe 28 septembrie 2024. Sursa foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Rusia respinge ideea ca trupele străine de menținere a păcii să asigure un acord de încetare a focului sau de pace în Ucraina, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agențiile ruse de presă, transmite Kyiv Independent.

„Rusia nu intenționează să discute intervenția străină în Ucraina, care este fundamental inacceptabilă și subminează toată securitatea, sub orice formă sau format”, a spus Zaharova.

Replica purtătoarei de cuvânt a MAE rus vine la anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că Europa discută un plan postbelic de trimitere a trupelor în Ucraina.

„Judecând după pierderile Ucrainei, Comisia Europeană s-a întrecut pe sine. (Von der Leyen) a adăugat, de asemenea, în mod militant, că organismul pe care îl conduce va studia noi surse de finanțare pentru forțele armate ucrainene și a subliniat că prima linie de apărare în Ucraina este o armată ucraineană puternică, iar a doua este o coaliție multinațională formată din țările dispuse să acționeze, cu sprijinul americanilor”, a mai spus Zaharova, citată de TASS.

Moscova a respins deja desfășurarea oricăror forțe de menținere a păcii legate de NATO, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, numind-o „intervenție militară străină”.

Pe 31 august, Ursula von der Leyen a declarat pentru Financial Times că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate post-conflict ce vor avea sprijinul capabilităților americane.

Pe 2 septembrie, cancelarul german Friedrich Merz a răspuns la declarațiile lui von der Leyen, afirmând că nu există astfel de planuri concrete, „cel puțin nu în Germania”.

Între timp, aproximativ 30 de lideri vor purta joi discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei păci cu Rusia, cu speranța că au făcut suficient pentru a convinge Statele Unite să le susțină eforturile.