Trupurile a doi alpiniști, descoperite în Elveția după 34 de ani de la dispariție

Cadavrele a doi alpinişti belgieni dispăruţi în Elveţia acum 34 de ani au fost în sfârşit găsite, după ce au fost eliberate de topirea gheţarului Trift, a anunţat miercuri poliţia cantonală Valais, transmite miercuri AFP, preluată de Agerpres.

Pe 26 iulie, un excursionist a raportat găsirea a două cadavre pe acest gheţar din sudul Elveţiei, situat în apropierea graniţei cu Italia.

Cadavrele au fost transportate la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Valais din Sion pentru identificare.

„O comparaţie directă a profilurilor ADN a stabilit oficial că acestea sunt cadavrele a doi alpinişti dispăruţi în regiunea Weissmies în 1992”, a declarat poliţia elveţiană într-un comunicat de presă.

Cei doi bărbaţi erau cetăţeni belgieni şi aveau 39 şi 41 de ani la momentul dispariţiei lor.

Poliţia cantonală Valais menţine o listă a persoanelor dispărute care datează din 1925, în principal cele care au dispărut în munţii înalţi sau pe căile navigabile.

Odată cu retragerea gheţarilor, uneori sunt descoperite rămăşiţele unor persoane date dispărute în munţi cu zeci de ani în urmă.

Anul trecut, rămăşiţele unui alpinist dispărut în 1994 au fost găsite în masivul Obergabelhorn, lângă Zermatt, în Valais.