Truth Social va vinde acces rapid la postările președintelui Trump, în încercarea de a reduce pierderile financiare ale platformei

Produsul se adresează în special traderilor financiari care doresc să afle rapid știrile ce influențează piețele, scrie Reuters.

Trump Media & Technology Group, compania care deține Truth Social, lansează un serviciu cu plată pentru a oferi firmelor de pe Wall Street acces rapid la cele mai influente postări ale președintelui SUA.

Serviciul va fi lansat pe 1 august și va furniza actualizări instantanee de pe conturile cheie, a precizat compania. Președintele SUA, Donald Trump, are în prezent cei mai mulți urmăritori pe această platformă.

Compania care a creat aplicația speră că aceasta va genera o nouă sursă stabilă de venituri pentru firma sa, care în prezent înregistrează pierderi.

Un produs pentru Wall Street

Este probabil ca ideea să se adreseze traderilor financiari care doresc să afle rapid știrile ce influențează piețele. Postările lui Trump pe rețelele sociale provoacă adesea fluctuații bruște pe piețele globale, mai ales când scrie despre comerț și taxe vamale.

Pentru firme, o întârziere de doar câteva secunde poate fi costisitoare.

Până acum, băncile și traderii trebuiau să monitorizeze aplicația manual. Noul sistem va trimite postările direct clienților plătitori.

„Piețele reacționează deja la postările de pe Truth Social”, a declarat Kevin McGurn, directorul interimar al Trump Media, adăugând că serviciul va genera un profit constant.

Noul flux de date comerciale, denumit Truth API, promite transmiterea postărilor către clienții instituționali plătitori în „milisecunde”.

Serviciul va funcționa 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

Beneficii finaciare pentru președinte

Trump ar putea beneficia substanțial de pe urma acestei măsuri.

Întrucât familia sa rămâne acționarul majoritar al companiei, președintele are de câștigat direct din vânzarea accesului prioritar la propriile sale declarații publice.

Fondul care administrează investițiile lui Trump este supravegheat de copiii săi. O purtătoare de cuvânt a negat în trecut existența oricărui conflict de interese.

Deși alte platforme sociale vând deja date, această mișcare evidențiază o suprapunere neobișnuită dintre afacerile private ale lui Trump și rolul său public de președinte.

Anunțuri care influențează piețele

Trump a făcut mai multe anunțuri pe contul său de pe Truth Social care au zguduit piețele din întreaga lume, inclusiv cel privind taxele vamale din „Ziua Eliberării” și postările privind restricțiile comerciale impuse Chinei, transformând platforma într-o sursă esențială de informații pentru traderi, companii și instituții financiare.

Pe 9 aprilie 2025, principalii indici de pe Wall Street au înregistrat o creștere bruscă după ce Trump a declarat într-o postare pe Truth Social că va suspenda multe dintre noile sale taxe pentru o perioadă de 90 de zile.

„Din câte știu, singurul utilizator de pe Truth Social care influențează piața este chiar Trump, iar postările sale influențează cu siguranță piața”, a declarat Mark Spiegel, membru al conducerii și manager de portofoliu la Stanphyl Capital Partners.

Ar fi „fără precedent” dacă această funcție ar include postările președintelui, a declarat Spiegel.

Companiile care tranzacționează pe baza celor mai recente știri ar fi „în dezavantaj” dacă nu ar plăti pentru acces rapid, deoarece ar putea rata postări care ar putea influența piețele, a spus Spiegel.

„Dar, pentru a pune acest lucru în context, rețineți că postările lui Trump constituie doar o mică fracțiune din ceea ce influențează piețele”, a adăugat el.