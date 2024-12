Tudor Chirilă despre anularea alegerilor prezidențiale: Să nu uităm cine a condus țara în acești ani, cine a organizat aceste alegeri

Recenta decizie a Curții Constituționale a României (CCR) de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale a stârnit reacții puternice și controverse în rândul opiniei publice. Artistul Tudor Chirilă a subliniat gravitatea acestei hotărâri, considerând-o o amenințare la adresa democrației din România și un factor de amplificare a diviziunilor din societate.

„Anularea turului 1 de către CCR este o decizie gravă care pune sub semnul întrebării sau între paranteze democrația din România și accentuează falia din societate. Și asta pentru că instituțiile statului nu și-au făcut treaba la TIMP și in contextul mai larg in care CCR s-a dovedit în timp un instrument politic al PSD ridicând un semn de intrebare asupra propriei obiectivități„, a scris Chirilă pe pagina sa de Facebook.

El acuză instituțiile statului de ineficiență și incapabilitate de a proteja procesul electoral, indignându-se asupra lentorii cu care au reacționat la o serie de evenimente suspecte.

„Această decizie confirmă falimentul unor instituții ale statului romăn, incapacitatea lor de a apara siguranța națională, proprii cetățeni sau un proces electoral. Suspiciunile că o parte din statul român a făcut jocurile Rusiei sau pur si simplu alte jocuri de putere sunt motivate”, a mai spus solistul trupei Vama.

În comentariul său, Chirilă ridică întrebarea despre rolul societății civile și al cetățenilor pasivi în fața acestor abuzuri, invocând cazul jurnalistei Emiliei Șercan.

„Dar asta se întâmplă când și noi ca societate stăm deoparte. Când societatea civilă renunță la luptă. Îmi vine în minte să întreb câtă lume s-a indignat când instituțiile statului, respectiv Ministerul de Interne, poliția, au contribuit la tentativa de compromitere a jurnalistei Emiliei Șercan? (O probă pe care Şercan a dat-o Poliţiei pentru a se investiga furtul fotografiilor şi violarea vieţii private a fost publicată online, la 40 de minute după ce a părăsit secţia de Poliţie, iar ulterior a fost preluată şi distribuită pe zeci de site-uri)”, a subliniat Chirilă.

El acuză instituțiile că știau despre campania ilegală a unui candidat la președinție „iar tăcerea, bâlbele si întârzierea le-au făcut complici”.

Critica se extinde și asupra lipsei de transparență și responsabilitate din partea principalelor partide politice, care sunt acuzate că nu fac suficiente demersuri pentru a solicita răspunsuri de la instituțiile statului.

„Un lucru e clar, TOȚI cetățenii români care plătesc instituțiile statului au obligația de a primi răspunsuri la toate întrebările legate de implicarea TUTUROR actorilor în procesul electoral. Partidele trebuie să cheme aceste instituții în fața poporului. Toate partidele. Și să nu uităm cine a condus țara în acești ani, cine a organizat aceste alegeri, cine a numit vârfurile din instituțiile responsabile? Ciolacu, Ciucă, Iohannis și eșaloanele din saptele vostru, sunteți ok?”, a mai afirmat Chirilă.



Cântărețul solitică o reacție concertată din partea partidelor politice, care ar trebui să convoace instituțiile în fața populației pentru a clarifica implicațiile acestei decizii și pentru a restabili încrederea în procesul electoral.

Amintim că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale a fost luată de Curtea Constituțională vineri, cu două zile înaintea turului doi, între Călin Georgescu și Elena Lasconi, și în plină votare în diaspora.