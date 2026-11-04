Tudor Chirilă, despre înfrângerea republicanilor: „Asta nu înseamnă că bufonul va abandona misiunea lui de Joker în Gotham City”

Artistul Tudor Chirilă a reacționat miercuri seară, într-o postare pe Facebook, la rezultatele alegerilor din Statele Unite, unde democrații au obținut o victorie răsunătoare. Chirilă l-a criticat pe Donald Trump, despre care spune că a transformat conducerea Americii într-un instrument pentru interesele propriei familii și ale unui grup de oligarhi.

„Clovnul portocaliu a primit un șut în fund de la America și mai ales de la votanții lui republicani”, a scris Tudor Chirilă.

Chirilă l-a acuzat pe președintele american că nu și-a respectat promisiunile electorale și că a contribuit la creșterea prețurilor, în locul creșterii economice promise, cât și politica anti-migrație a administrației americane. Totodată, a criticat și deciziile lui Trump în plan extern, de la impunerea tarifelor comerciale până la relațiile cu Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu.

„Asta se întâmplă când faci din președinția Americii locul de joacă al afacerilor tale de familie și al câtorva oligarhi nesătui. Asta se întâmplă când îți bați joc de promisiunile electorale și în loc de creștere economică oferi creștere de prețuri, când transformi politica anti-migrație în terorism stradal cu puteri nelimitate, când în loc de pace și diplomație te apuci de război, în loc de parteneriate impui tarife, când vrei să anexezi teritorii, când te împrietenești cu criminali ca Putin și Netanyahu, asta se întâmplă când te comporți global ca bătăușul liceului, dar pretinzi că reprezinți cea mai puternică democrație din lume”, a mai scris artistul.

„Nu reprezinți nimic în afara găștii tale de prieteni și interesele lor planetare bune doar să-ți umple ție și familiei tale buzunarele. Mai nimic pentru America, totul pentru «famiglia»”, a continuat solistul trupei Vama.

El mai spune că rezultatele reprezintă o lovitură pentru „extremismul american”, „de la care își ia lumină cel european”, „și probabill că nici magaioții noștri nu se simt prea fericiți”

Chirilă avertizează însă că înfrângerea electorală nu îl va determina neapărat pe Donald Trump să-și schimbe comportamentul politic.

„S-ar putea să vedem mai multă nebunie, mai mult absurd, mai multă răutate și, desigur, mai mult narcisism. Deocamdată, America i-a dat peste bot. Asta nu înseamnă că democrații au un cec în alb. Ei nu sunt deloc străini de situația în care se află America și speranța ar fi că poate vor învăța din lecția ultimilor doi ani. E doar o speranță, nicicum o probabilitate”, a conchis artistul Tudor Chirilă.