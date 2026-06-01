Tuneluri secrete și muncitori la negru. Cum a reapărut coșmarul minelor în China modernă

Salvatori intrând în puțul minei după o explozie de gaz la mina de cărbune Liushenyu din nordul Chinei, pe 24 mai 2026. O explozie de gaz a lovit mina de cărbune Liushenyu din comitatul Qinyuan al orașului Changzhi, vineri, la ora 19:29. Un total de 82 de persoane au fost confirmate decedate, iar două au rămas dispărute. Credit line: Zhang Xiaoyu / Xinhua News / Profimedia

În Shanxi, provincia care se află în inima industriei miniere de cărbune din China, există de mult timp o zicală: „Cobori într-o mină de cărbune doar atunci când nu ai altă cale de ieșire”.

Timp de decenii, viața în mină a fost împletită cu tragedia, scrie BBC.

Din acea zicală au derivat altele: despre cum minerii „își schimbau viața pe bani” sau „își puneau viața în joc pentru ziua de mâine” atunci când se aventurau în tuneluri subterane unde mureau din cauza exploziilor de gaze, a inundațiilor și a prăbușirilor de puțuri.

În ultimul deceniu, reformele în materie de siguranță au mai șters treptat reputația periculoasă a industriei – până pe 22 mai, când o explozie la mina de cărbune Liushenyu din Shanxi a ucis 82 de persoane și a rănit peste 120 de alte persoane.

Cel mai grav dezastru minier de cărbune din China din ultimii 15 ani s-a produs în contextul în care țara își continuă ambițioasa tranziție către energia verde – o reamintire a faptului că încă se luptă să scape de dependența de o industrie care s-a dovedit periculoasă de atâtea ori în trecut.

„Toată lumea știa că aceasta era o mină cu conținut ridicat de metan”, spune Chen, un miner care a lucrat anterior la mina de cărbune Liushenyu timp de doi ani.

„Senzația mea e că trebuie să mai fie mineri înăuntru. Tunelurile subterane sunt complicate și intersectate. Există galerii ascunse.”

Cu o mină ca aceasta, spune Chen, „era doar o chestiune de timp” până când avea loc dezastrul.

„Acest accident nu ar fi trebuit să se întâmple”

Speranțele de a găsi supraviețuitori s-au spulberat aproape complet la mina de cărbune Liushenyu.

„Explozia a ajuns la intrare și ne-a doborât pe toți. Nu am putut vedea pe nimeni; praful era incredibil de gros”, a declarat ulterior un supraviețuitor pentru agenția de știri de stat chineză CCTV. „După ce am alergat mai mult de 10 minute, aproape că nu mai eram conștient. Eram îngrozit.”

Autoritățile nu au confirmat încă cauza exploziei, dar experții au declarat pentru BBC că astfel de explozii se produc de obicei atunci când o acumulare de gaz metan sau praf de cărbune intră în contact cu o sursă de aprindere.

Și chiar și în mediile miniere inerent riscante, eroarea umană se dovedește cel mai adesea a fi factorul fatal: eșecul managementului, sistemele de siguranță defectuoase și protocoalele încălcate.

O mină de cărbune proiectată corespunzător este „pe deplin capabilă să prevină o explozie prin măsuri sistematice de siguranță”, explică Hong Chen, profesor la Institutul pentru Securitate Națională și Dezvoltare Verde al Universității Jiangnan.

„Pe baza sistemelor tehnice și de management al siguranței în minele de cărbune pe care le avem în vigoare astăzi, permiteți-mi să fiu foarte clar în această privință: acest accident nu ar fi trebuit să se întâmple.”

Primele constatări arată că Tongzhou Group, compania care exploatează mina de cărbune privată, a comis „încălcări ilegale grave”, au declarat autoritățile, fără a specifica ce au descoperit. Compania nu a răspuns acuzațiilor, iar încercările anterioare ale BBC de a o contacta au fost nereușite.

Reportajele din presa de stat au prezentat o imagine a încălcărilor rampante ale normelor de siguranță la mină: un panou de anunțuri la fața locului care sugera că doar jumătate dintre muncitorii din subteran în ziua dezastrului erau înregistrați oficial; mulți muncitori din mină nu aveau dispozitive de urmărire obligatorii; tuneluri secrete, împreună cu un plan inexact, care au complicat eforturile de salvare.

Un muncitor de la mina de cărbune Liushenyu a declarat publicației chineze Lengshan Record că firma nu le-a permis muncitorilor să intre în mină cu dispozitive de urmărire, deoarece aceștia exploatau ilegal straturi de cărbune neaprobate. „Dispozitivele de urmărire ar fi confirmat acest lucru”, a spus el.

De asemenea, mina Liushenyu fusese deja semnalată pentru încălcări ale normelor de siguranță, apărând pe o listă din 2024 a Administrației Naționale pentru Siguranța Minelor din China, care include minele de cărbune cu „riscuri severe”. În anul următor, Grupul Tongzhou a fost penalizat de două ori pentru încălcări ale normelor de siguranță, a relatat presa de stat.

Autoritățile care anchetează explozia i-au plasat pe conducătorii Grupului Tongzhou sub „măsuri de control” și au oprit operațiunile la celelalte mine ale companiei.

Ratele mortalității în industria minieră a cărbunelui din China au scăzut cu peste 90% din 1990, datorită unui pachet de reforme în materie de siguranță. Însă, potrivit profesorului Chen, tragedia recentă arată că „doar pentru că am făcut progrese în general, nu înseamnă că ne putem permite să lăsăm garda jos”.

Rolul schimbător al cărbunelui

Tragedia de la Liushenyu a readus în atenție istoria tulbure a uneia dintre cele mai critice, dar și periculoase industrii ale Chinei.

Când economia Chinei s-a redeschis în anii 1980, producția de cărbune a crescut vertiginos, devenind piatra de temelie a ambiției sale industriale.

În centrul boom-ului s-a aflat provincia Shanxi, care găzduiește vaste zăcăminte carbonifere bogate în cărbune cocsificabil – una dintre cele mai apreciate clase de combustibil – și o bază industrială dezvoltată care datează de la începutul secolului al XX-lea. Astăzi, provincia reprezintă aproape 30% din producția națională de cărbune a Chinei.

La începutul secolului, industria cărbunelui din Shanxi făcea profituri enorme, deoarece cererea era în creștere – dar exista un cost uman. Un raport al publicației de stat Xinhua de la acea vreme descria fără menajamente evoluția drept „un PIB pătat de sânge”.

În urmărirea productivității și a veniturilor, proprietarii locali de mine mituiau oficialii pentru a închide ochii la practicile de muncă nesigure, a scris Nie Huihua, profesor de economie la Universitatea Renmin din China, într-un articol din 2020.

„Când creșterea economică era mai importantă decât stabilitatea socială, guvernul central și-a relaxat garda împotriva acestui tip de «complicitate». În astfel de momente, producția minelor de cărbune a crescut, iar accidentele din minele de cărbune au crescut și ele.”

Oroarea dezastrelor miniere a fost adesea prezentată în fața unui public național. În 2010, oamenii din întreaga țară au urmărit cum salvatorii s-au grăbit să elibereze peste 150 de muncitori prinși în mina de cărbune Wangjialing din Shanxi, după ce aceasta a fost inundată în subteran.

Salvatorii au reușit să salveze 115 muncitori, dar mulți alții nu au avut noroc.

Între 1980 și 2010, o medie de 5.853 de persoane au murit anual în China din cauza dezastrelor din minele de cărbune, dar în 2018, însă, acest număr scăzuse la 333, deși producția de cărbune s-a dublat.

Redresarea dramatică a venit după ce autoritățile au înăsprit reglementările și au introdus sisteme mai bune de monitorizare a gazelor și mecanisme mai clare de responsabilitate. De asemenea, au închis mii de mine private mici care operau în afara supravegherii reglementare.

Tehnologia a făcut parte din campania de siguranță, deoarece fluxurile de lucru tradiționale, care necesitau multă forță de muncă, au favorizat mecanizarea și automatizarea.

„Starea ideală de siguranță a minelor de cărbune din China poate fi rezumată astfel: «Mai puțini oameni, mai multă siguranță; niciun om, siguranță absolută»”, spune profesorul Chen.

„Tranziția verde este exact ceea ce împinge industria să se îndepărteze de vechiul model de creștere a producției și să se îndrepte către o nouă paradigmă.”

Energie verde, aur negru

Creșterea producției de energie regenerabilă este o prioritate politică de vârf pentru China, așa cum este detaliat în cel mai recent Plan cincinal al său. Țara și-a stabilit un obiectiv ambițios de dublare a aprovizionării cu energie curată până în 2035 și de atingere a emisiilor nete de carbon zero până în 2060.

Panourile solare și turbinele eoliene care au apărut pe întinderi de pământ scăldate în soare, de la Platoul Tibetan până în deșerturile din Xinjiang, fac parte din această viziune. Planul este ca liniile electrice să canalizeze această energie verde către megalopolisurile Guangzhou, Shenzhen și Chongqing.

Totuși, există un contrast puternic între ambițiile Chinei în domeniul energiei regenerabile, de top la nivel mondial, și dependența sa persistentă de cărbune.

Importanța cărbunelui se reduce treptat. Producția de energie electrică pe bază de cărbune a țării a scăzut anul trecut pentru prima dată în ultimul deceniu. Anul trecut, profiturile din sectorul mineritului și spălării cărbunelui au scăzut cu 41,8%, conform datelor oficiale.

Însă China rămâne cel mai mare producător de cărbune din lume, reprezentând puțin peste jumătate din producția globală în 2024, când a produs 4,8 milioane de tone.

Guvernul a numit adesea cărbunele „piatra de balast” pentru securitatea energetică a Chinei: o ancoră fiabilă pe o piață energetică globală adesea nesigură.

În timp ce alte țări din Asia se confruntau cu criza petrolului, aprovizionarea cu cărbune a Chinei a contribuit la izolarea economiei sale de cele mai grave impacturi .

„Impulsul Chinei către energia verde nu a făcut să dispară cărbunele; a schimbat rolul cărbunelui”, spune Roc Shi, profesor de economie energetică și de mediu la Universitatea de Tehnologie din Sydney. „Cărbunele trece de la a fi motorul creșterii la a fi un garanție pentru securitatea energetică și fiabilitatea sistemului energetic.”

Cărbunele a fost mult timp aurul negru pentru economia Chinei și rămâne indispensabil pentru menținerea surselor de energie pentru populația sa de 1,4 miliarde de oameni.

În Shanxi, este, de asemenea, o gură de oxigen pentru cei care au puține alte opțiuni.

„Voi continua să fac această muncă, pentru că în județul nostru, în afară de munca la mine, e greu să găsești altceva. Altfel trebuie să pleci de acasă și să mergi în altă parte”, spune un miner pentru BBC.

Este electrician și lucrează la suprafață, ceea ce face ca meseria lui să fie mai puțin riscantă decât cea a celor care se aventurează în mine. Când a auzit despre dezastrul de la Liushenyu, spune că „mintea i s-a golit pur și simplu”.

Un alt muncitor spune că singurul său gând după tragedie a fost: „Viețile oamenilor obișnuiți sunt mizerabile”.

Totuși, chiar și pentru o industrie atât de plină de pericole și capcane, Chen, minerul care a lucrat anterior la Liushenyu, sugerează că vor exista întotdeauna oameni disperați dispuși să-și încerce norocul în mine. După cum subliniază el, „minerii lucrează cu toții voluntar” pentru a „își hrăni familiile”.

Guvernul chinez a promis că îi va trage la răspundere pe cei responsabili de incidentul de la Liushenyu. Dar pentru minerii precum Chen, este „prea târziu”.

„Statul acordă o mare importanță acestui lucru. Dar pot minerii care au murit să se întoarcă la viață?”