Tupeu politic marca PSD: Corupții sunt doar ai celorlalți, ai noștri sunt colecționari de cutii de pantofi

Într-un comunicat de presă de joi, social-democrații îi cer premierului demis Ilie Bolojan să îşi asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorităţii Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reţinută de procurori, adică pe Mihai Savin.

Amnezia este una dintre afecțiunile de care suferă cel mai des politicienii români din absolut toate partidele. În acest caz, din PSD.

„Având în vedere că şi-a asumat personal această numire, fără să se consulte şi fără să ţină seama de partenerii din Coaliţie, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcţiei de conducere a guvernului interimar şi să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuţiile. Atunci când te erijezi în postura de «mare reformator» al statului şi de «apărător neînduplecat» al integrităţii în exercitarea funcţiilor publice, ai responsabilitatea politică şi obligaţia morală să îţi aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora”, se arată în comunicatul de presă al PSD transmis joi.

„Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecinţă concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, au mai spus social-democrații.

Cazul Savin

Numit în urmă cu patru luni de Ilie Bolojan, Mihai Savin tocmai a fost săltat de procurori acuzat fiind de fals şi uz de fals pe motiv că a emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat.

În urmă cu o lună, când era întrebat insistent de jurnaliști despre Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române, prins cu sute de mii de euro în cutii de pantofi, președintele PSD, Sorin Grindeanu, părea din altă localitate, nu știa, nu bănuia nimic.

„L-am cunoscut pe Cristian Anton din Timișoara, fiind timișorean, și mai era ceva, lucra în cadrul Ministerului Transporturilor. Eu am venit ministru la finalul anului 2021. El era acolo de prin 2012, nu l-am adus eu. N-am avut referințe proaste dinspre cei care trebuiau să semnalizeze că există anumite lucruri nelalocul lor. De altfel, n-am avut nici pe perioada mandatului. Dacă aș fi avut asemenea referințe și lucruri care erau în afara legii, fii sigur că aș fi acționat”, spunea atunci Grindeanu.

Care e de fapt relația lui Grindeanu cu Anton, omul cu cutiile de pantofi

Numai că Anton nu era chiar orice timișorean, unul dintre cei 250.849 de locuitori ai urbei, peste care dăduse întâmplător Grindeanu, la coadă, la cafea în minister.

Anton era un apropiat al lui Grindeanu de vreo 20 de ani, după cum au dezvăluit jurnaliștii de la Snoop. Grindeanu și Anton au fost amândoi consilieri locali în Timișoara, colegi în PSD. Anton era omul căruia Grindeanu îi lua apărarea în presa locală într-un conflict cu Prefectura. Iar în 2021, îl numea pe Anton șef de cabinet. Nu e chiar o întâlnire pe stradă, nu?

Anton a ajuns, mai departe, membru în Consiliul de Administrație al aeroportului din Timișoara, plus alte consilii, comitete și comiții.

Sigur, cum spune președintele PSD (singurul lider din partid, care apropo nu a plecat din funcția de șef de la Camera Deputaților, atunci când PSD s-a retras de la guvernare, cu toți miniștrii, secretarii de stat etc), numele Grindeanu nu apare în dosarul lui Anton.

Problema e că numele lui Anton apare în cariera lui Grindeanu.

Să îi ceri acum lui Bolojan retragerea (după ce oricum l-ai demis) pentru că l-a numit în funcție pe Savin, dar tu să nu clipești, să nu ai ceva de regretat, să nu ai vreo răspundere când l-ai avut în dreapta pe colecționarul de cutii de pantofi, nu înseamnă altceva decât să fii politician român.

Or, cum spuneam, politicianul român are multe, multe calități: tupeu, amnezie și niciun defect. „Sunt perfect, doamnă”, cum ne spunea Traian Băsescu.