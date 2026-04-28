Fostul șef ARR, prins cu 500.000 de euro la percheziții, din care o parte erau ascunși în cutii de pantofi, rămâne în arest

Tribunalul Cluj a admis marți propunerea DNA privind prelungirea arestării preventive a fostului șef al Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, un apropiat al liderului PSD, Sorin Grindeanu. Acuzat că a primit 94.000 de euro mită pentru eliberarea frauduloasă a atestatelor de pregătire profesională a șoferilor profesioniști, Anton se află după gratii din 1 aprilie.

La percheziții polițiștii au găsit la locuința acestuia jumătate de milion de euro, o parte din bani fiind puși în cutii de pantofi.

Judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Cluj a respins ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii arestului preventiv ori de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulată de Cristian Anton, potrivit soluției publicate pe portalul instanței.

Decizia nu este definitivă.

Şeful ARR, Cristian Anton, a fost reținut de procurorii DNA în 31 martie, într-un dosar în care este acuzat luare de mită, constituire de grup infracțional organizat și folosirea de informații care nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite. El este acuzat de procurori că a luat mită sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestate

profesionale pentru șoferi profesioniști pe transportul de marfă. În total 94.000 de euro.

Potrivit DNA, Cristian Anton, în calitate de director general al ARR, a constituit un grup infracțional organizat, împreună cu administratorul unei firme și propietarul unui centru de pregătire profesională, „în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție, urmărind o acțiune concertată prin care, contra unor sume de bani primite ca mită, să permită fraudarea examenelor teoretice pentru obținerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională, desfășurate în cadrul A.R.R. (atât proba la calculator cât și proba scrisă)”. Șeful ARR era liderul grupului infracțional, acuză DNA.

În total, 12 persoane sunt vizate de ancheta procurorilor.

La perchezițiile făcute la locuința lui Cristian Anton, anchetatorii au găsit circa 500.000 de euro, o

parte din bani fiind puși în cutii de pantofi.

Surprins în interceptări în timp ce număra banii din cutii

Procurorii anticorupție amplasat tehnică de supraveghere și în apartamentul în care locuia Anton,

stenograme din dosar arătând discuții despre banii care se dădeau pentru promovarea examenelor de la ARR și cum directorul își număra, în șoaptă, banii ascunși prin casă.

Snoop a dezvăluit într-o investigație că Cristian Anton, câștiga 10.000 de euro lunar din cinci surse

publice: Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o

companie de apă din Călărași.

Anton era considerat un un apropiat al șefului PSD, Sorin Grindeanu, căruia i-a fost coleg de consiliu local Timișoara, acum aproape două decenii, apoi i-a devenit șef de cabinet.