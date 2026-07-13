Turcia a emis aproape 1.000 de mandate de arestare la 10 ani de la tentativa de lovitură

Procurorii au ordonat arestarea a aproape 1.000 de persoane suspectate de legături cu rețeaua clericului Fethullah Gülen, pe care Ankara o consideră responsabilă pentru tentativa de lovitură de stat din iulie 2016, a anunțat luni ministrul justiției Akin Gurlek, citat de AFP și Agerpres.

Pe 15 iulie 2016, o facțiune a armatei turce a încercat să răstoarne guvernul președintelui Recep Tayyip Erdogan, tentativă soldată cu peste 250 de morți și 2.000 de răniți în timpul haosului creat.

Președintele Erdogan l-a acuzat pe fostul său aliat, predicatorul musulman Fethullah Gülen, stabilit în SUA și decedat în 2024, că a orchestrat lovitura de stat împreună cu organizația sa.

Ankara a decretat stare de urgență până în 2018 și a procedat la ample epurări în armată, poliție, mass-media, sistemul judiciar și administrație, inclusiv în diplomație și educație.

Turcia a arestat sute de mii de persoane după tentativa de puci militar

Sute de mii de persoane au fost arestate, iar zeci de mii au fost demise și forțate să plece în exil, lăsând o amprentă importantă asupra societății turce.

Luni, ministrul justiției Akin Gurlek, fost procuror la Istanbul, și ministrul de interne, Mustafa Ciftci, au descris ultimele mandate de arestare drept o „campanie majoră de purificare” și au declarat că poliția caută „968 de suspecți” pentru a eradica elementele legate de „organizația teroristă” FETO.

„Voința națiunii noastre și supraviețuirea statului nostru sunt amenințate de rețeaua trădătoare FETO/PDY, iar lupta noastră împotriva acesteia continuă cu aceeași determinare ca în prima zi”, au scris ei pe X, folosind un acronim pentru „structura statală paralelă” pe care Ankara susține că au creat-o susținătorii lui Gülen.

Lovitura de stat eșuată din 2016 este considerată un moment de reper în istoria politică a Turciei moderne, care i-a permis lui Erdogan să-și consolideze controlul asupra țării.

Săptămâna trecută, Ciftci a trimis o scrisoare guvernatorilor celor 81 de provincii ale Turciei, descriind evenimentele din 15 iulie 2016 drept „un punct de cotitură fundamental și incontestabil”.