Turcia a interzis rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani

Turcia a interzis sâmbătă utilizarea rețelelor sociale de către persoanele cu vârsta sub 15 ani, alăturându-se unui număr tot mai mare de țări din lume preocupate de protejarea copiilor și adolescenților împotriva efectelor negative ale acestor platforme, transmite France Presse.

Jurnalul Oficial a publicat decizia după adoptarea unei legi în parlament în luna aprilie. Aceasta va intra în vigoare la 1 noiembrie.

Furnizorii de rețele sociale trebuie să „ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei, pentru a pune în aplicare” protecția tinerilor, prevede textul.

„Nu poate fi oferit niciun serviciu susceptibil de a produce un efect de dependență la copii”, se precizează, printre altele.

Din ce în ce mai multe țări din lume au început sau iau în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copii, pentru a-i proteja de riscurile legate de mediul digital: dependența de ecrane, lipsa somnului, hărțuirea, tulburările alimentare etc.

Legea intervine totuși într-o perioadă de restricționări ale libertății de exprimare în Turcia, în mediile LGBT, în mass-media și în spațiul politic.

Numeroase conturi de pe rețelele sociale au fost blocate în ultimele săptămâni.

Foto: Idil Toffolo | Dreamstime.com