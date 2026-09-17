Turcia a trimis un document Rusiei și Ucrainei „pentru a găsi o soluție la atacurile din Marea Neagră”

Turcia a propus Ucrainei și Rusiei un memorandum de înțelegere pentru a pune capăt atacurilor împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, a declarat joi pentru France Presse o sursă diplomatică turcă.

„Am transmis un protocol de înțelegere – o versiune preliminară – părților ruse și ucrainene pentru a găsi o soluție la atacurile din Marea Neagră”, a declarat sursa respectivă pentru AFP.

Ankara a solicitat deja la începutul lunii august celor două țări beligerante instituirea unui „moratoriu” în fața intensificării atacurilor îndreptate împotriva navelor comerciale din Marea Neagră.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat însă că o astfel de inițiativă ar fi „imposibil de monitorizat”.

Aproximativ douăzeci și cinci de nave turce, majoritatea sub pavilion străin, au fost ținta unor atacuri în cursul verii, potrivit Camerei de Comerț Maritim din Turcia (Imeak).

La sfârșitul lunii august, Ankara l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei în Turcia, după atacul asupra unei nave turce în Marea Neagră și asupra unei a doua nave venite să o remorcheze pe prima.

Navă lovită de Rusia joi pe Marea Neagră

Ucraina a acuzat joi Rusia că a lovit cu o dronă o navă civilă: „o navă sub pavilion tanzanian a fost atacată de o dronă rusă în timp ce se îndrepta către unul dintre porturile ucrainene. În urma acestui atac, căpitanul navei a fost ucis, iar alți trei membri ai echipajului au fost răniți”, a precizat autoritatea portuară ucraineană pe Telegram.

Ministerul rus al Apărării a afirmat, la rândul său, în raportul său zilnic că a lovit o navă la 11 kilometri în largul portului Odesa, care transporta o încărcătură „destinată aprovizionării forțelor armate ucrainene”.

Rusia și Ucraina intensifică de câteva luni atacurile cu drone asupra navelor de marfă care circulă în Marea Neagră, fiecare tabără urmărind să perturbe exporturile adversarului și să îi afecteze economia.

Atacurile Moscovei au blocat în mare parte exporturile agricole ucrainene pe mare, iar atacurile Kievului au forțat Rusia să caute rute alternative pentru propriile exporturi.