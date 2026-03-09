Turcia anunță că a trimis avioane de vânătoare F-16 în nordul Ciprului

Şase avioane de vânătoare F-16 și sisteme de apărare aeriană au fost desfăşurate în Ciprul de Nord, a cărei independenţă faţă de Cipru este recunoscută doar de Ankara, „pentru a consolida securitatea”, a anunţat luni Ministerul turc al Apărării, transmite Reuters.

„În contextul ultimelor evoluții din regiunea noastră, șase avioane de vânătoare F-16 și sisteme de apărare aeriană au fost dislocate în Republica Turcă a Ciprului de Nord începând de astăzi”, a declarat Ministerul turc al Apărării, într-un comunicat, adăugând că măsura face parte din planul etapizat de consolidare a securității statului separatist.

„Ca urmare a evaluărilor care vor fi făcute în funcție de evoluții, vor continua să fie luate măsuri suplimentare, dacă va fi necesar”, a adăugat acesta.

Forțe militare trimise în Cipru

Puteri europene, precum Franţa, Italia, Olanda şi Spania, au decis să intensifice prezența militară pe insula divizată etnic în ultimele zile, după ce o dronă iraniană, despre care oficialii de securitate cred că a fost lansată de Hezbollah, un aliat al Iranului în Liban, a lovit baza aeriană britanică Akrotiri din Cipru săptămâna trecută.

Turcia a criticat desfășurarea forțelor europene în Cipru, considerând că acestea riscă să atragă insula în conflict.

Turcia nu recunoaște administrația cipriotă greacă din sudul insulei, recunoscută la nivel internațional și membră a Uniunii Europene, și este singura țară care recunoaște statul cipriot turc din nord.

Săptămâna trecută, forțele de apărare ale NATO au doborât o rachetă balistică lansată din Iran în spațiul aerian turc, într-o escaladare semnificativă a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care s-a extins la întreaga regiune. Turcia, membră NATO, a avertizat sâmbătă Iranul să nu mai lanseze rachete în direcția sa.

Autoproclamata „Republica Turcă a Ciprului de Nord” reprezintă aproximativ o treime din nordul insulei Cipru și este un stat recunoscut la nivel internațional doar de către Turcia. Înființarea sa a urmat după intervenţia militară turcă din 1974 în Cipru, justificată de Ankara ca reacţie la încercarea unui grup de ofiţeri pucişti de a anexa Cipru la Grecia.