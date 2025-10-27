Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO, a bătut palma pentru 20 de avioane de luptă Eurofighter Typhoon cu Marea Britanie

Un avion de vânătoare Eurofighter EF-2000 Typhoon al Luftwaffe (Forțele Aeriene Germane) decolează în timpul exercițiului NATO Ramstein Flag 2025 la baza aeriană Leeuwarden, pe 8 aprilie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat luni un acord prin care Turcia achiziționează 20 de avioane Eurofighter Typhoon în valoare de 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), a anunțat biroul său de presă. Decizia consolidează astfel legăturile de apărare dintre aliații NATO și întărește apărarea aeriană a Turciei, scrie Reuters.

În iulie, Turcia și Marea Britanie au semnat un acord preliminar de achiziție pentru 40 de avioane Typhoon, aprobat de membrii consorțiului Eurofighter, printre care Germania, Italia și Spania, reprezentați de Airbus, BAE Systems și Leonardo.

Starmer s-a întâlnit luni cu președintele Recep Tayyip Erdogan la Ankara pentru a semna acordul, care vine în contextul în care Turcia încearcă să utilizeze avioanele de luptă avansate pentru a recupera terenul pierdut în fața rivalilor regionali, precum Israelul, care a lansat atacuri în Orientul Mijlociu în acest an.

Turcia, care se bucură de cele mai bune relații cu Occidentul din ultimii ani, a încercat să achiziționeze avioane Eurofighter și, potențial, avioane F-35 fabricate în SUA, pentru a-și consolida flota învechită, formată în mare parte din avioane F-16.

A doua cea mai mare armată din NATO

Europa s-a orientat din ce în ce mai mult către Turcia, a doua cea mai mare armată din NATO și un important exportator de drone armate, pentru a-și consolida flancul estic și, eventual, pentru a sprijini orice viitoare forță de stabilizare postbelică în Ucraina.

Săptămâna trecută, citând o persoană familiarizată cu acest subiect, Reuters a scris că Turcia era pe punctul de a încheia un acord prin care urma să primească rapid 12 avioane Typhoon, deși second-hand, de la cumpărătorii anteriori Qatar și Oman, pentru a-și satisface nevoile imediate, urmând ca în anii următori să primească mai multe avioane noi din partea Marii Britanii.

Săptămâna trecută, Erdogan a vizitat Qatarul și Omanul, în parte pentru a discuta planul.

Turcia, care dorește să umple un gol înainte ca propriile avioane de luptă KAAN să fie gata în următorii ani, a deschis negocieri privind achiziționarea avioanelor Typhoon în 2023. Anul trecut, Ankara a încheiat un acord în valoare de 7 miliarde de dolari cu Washingtonul pentru 40 de avioane F-16, care a suferit întârzieri.

Atacurile aeriene ale Israelului – cea mai avansată putere militară din regiune, cu sute de avioane de luptă F-15, F-16 și F-35 furnizate de SUA – asupra vecinilor Turciei, Iranul și Siria, precum și asupra Libanului și Qatarului, au neliniștit Ankara în ultimul an și au convins-o să-și reînnoiască apărarea, au declarat oficialii.

Vizita a fost prima lui Starmer în Turcia de la preluarea funcției, anul trecut.