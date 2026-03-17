Turcia, propunere pentru Lavrov în privința noii runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, în timpul unei conferințe de presă după discuțiile cu omologul său turc, Hakan Fidan, la Casa de Recepție a Ministerului rus de Externe, Moscova, 27 mai 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Șeful diplomației turce, Hakan Fidan, a reiterat marți, în cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, faptul că țara sa este pregătită să găzduiască următoarea rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, potrivit Reuters.

Fidan a subliniat riscurile pe care le prezintă războiul prelungit atât pentru țările din regiune, cât și pentru ordinea internațională, iar cei doi miniștri au abordat, de asemenea, aspecte legate de securitatea energetică, potrivit ministerului.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a transmis că discuția dintre Fidan și Lavrov a vizat cooperarea energetică ruso-turcă, cu accent special pe securizarea conductelor de gaze Blue Stream și TurkStream, pe fondul a ceea ce Moscova a descris ca fiind încercări ale Ucrainei de a le avaria infrastructura.

Săptămâna trecută, Moscova a afirmat că a dejucat atacurile ucrainene asupra stațiilor sale de pompare a gazelor, operate de Gazprom, care fac parte din rețeaua de transport de gaze către Europa prin TurkStream și Blue Stream.

Anunțul lui Zelenski

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că administrația de la Washington a propus desfășurarea unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, cu medierea Statelor Unite.

Zelenski a precizat că discuțiile ar putea avea loc în perioada 16-22 martie, în Elveția sau Turcia.

„Avem în vedere ca reuniunea să se desfășoare săptămâna viitoare. Este o propunere americană, dar, ca să fiu sincer, trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu până atunci. Reuniunea ar putea avea loc în Elveția sau în Turcia”, a spus Zelenski marțea trecută, în timpul unei conferințe de presă online, conform AFP și Agerpres.

Anterior, el scrisese pe rețeaua de socializare X că a avut o convorbire telefonică cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și a menționat că Turcia și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui această nouă întâlnire trilaterală menită să pună capăt războiului declanșat de invazia rusă în Ucraina.

A treia rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri și a abordării modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuțiile au fost foarte tensionate și Rusia nu a cedat în fața cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Donețk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene și o porțiune nesemnificativă din provincia Luhansk, aceasta din urmă fiind în proporție de 99% sub controlul trupelor Moscovei.