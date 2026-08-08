TVA de 11% sau 21% la prăjiturile cu zahăr adăugat? Dilema care îi frământă din nou pe unii antreprenori HoReCa

Modificările privind TVA-ul pentru produsele cu zahăr adăugat generează noi întrebări în rândul antreprenorilor din HoReCa. O discuție pornită recent de la cazul unei cofetării readuce în atenție o dilemă: ce cotă de TVA se aplică unei prăjituri cu un conținut ridicat de zahăr adăugat atunci când este consumată în locație sau este luată la pachet: cota redusă de 11% sau cota standard de 21%?

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