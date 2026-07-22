Eurovision 2027: Prima decizie a României, după locul 3 obținut de Alexandra Căpitănescu anul acesta

România va participa la Eurovision 2027. Consiliul de Administraţie al TVR a aprobat miercuri participarea ţării noastre la cea de-a 71-a ediţie a concursului, conform unui comunicat de presă transmis de televiziunea publică.

Decizia CA al TVR a fost luată cu 11 voturi „pentru” și o abținere.

Hotărârea a venit în contextul succesului obţinut de România la ediţia din 2026, când Alexandra Căpitănescu, reprezentanta noastră, a înregistrat unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la Eurovision Song Contest – locul al III-lea în marea finală, piesa „Choke me” obţinând 296 de puncte.

Decizia luată miercuri vizează participarea României la competiţie în limita bugetului ce va fi aprobat şi alocat proiectului prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SRTv pentru anul 2027, conform comunicatului.

Selecţia Naţională din 2026 a reunit 101 piese înscrise, ceea ce a confirmat interesul industriei muzicale pentru acest proiect, au adăugat reprezentanții postului public

„Aprobarea participării încă din această etapă permite stabilirea unui calendar predictibil pentru organizarea proiectului, atragerea unui număr cât mai mare de compozitori, textieri, producători şi interpreţi, desfăşurarea unei Selecţii Naţionale competitive şi pregătirea reprezentantului României în cele mai bune condiţii”, menționează TVR.

Eurovision Song Contest este cel mai important concurs muzical organizat sub egida European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa – şi unul dintre cele mai urmărite evenimente de televiziune la nivel mondial.

Lansat în 1956, concursul este transmis anual în întreaga lume, fiind urmărit de peste 160 de milioane de telespectatori din Europa, Australia, Asia şi America.

Ediţia următoare a concursului internaţional se va desfăşura în luna mai 2027, în Bulgaria, țara care a câștigat anul acesta trofeul, prin intermediul cântăreței Dara, cu piesa „Bangaranga”.