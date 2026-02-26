Uber lansează livrările cu drone în Europa: Țara unde serviciul este deja funcțional și livrează în trei minute

Uber a anunțat lansarea unui serviciu comercial de livrare cu drone în Irlanda, marcând prima utilizare a acestei tehnologii de către compania de ridesharing în Europa, potrivit EuroNews.com.

Uber colaborează cu operatorul irlandez Manna, o companie care a efectuat până în prezent peste 250.000 de livrări în Europa. Serviciul, care permite transportul obiectelor de mici dimensiuni precum medicamentele sau alimentele în aproximativ trei minute, este deja activ în Dublin și Cork.

Deși lansarea oficială sub brandul Uber are loc inițial în Irlanda, companiile au declarat că serviciul va fi extins în viitor și în alte orașe europene.

„Acest parteneriat cu Uber marchează un moment decisiv pentru livrarea cu drone”, a declarat Eoghan Huston, directorul operațional al Manna. „Obiectivul nostru rămâne simplu: să construim cea mai sigură, rapidă și durabilă infrastructură de livrare din lume”, a adăugat el.

Compania de ridesharing a transmis că „livrarea cu drone are potențialul de a deschide un viitor în care totul, de la cină la produsele de uz zilnic, ajunge în câteva minute, nu în câteva ore”.

Anterior, în septembrie anul trecut, Uber a lansat un parteneriat similar cu firma de drone Flytrex în Statele Unite, cu scopul de a reduce timpii de livrare, costurile și emisiile de carbon. În afara Irlandei, operatorul Manna a efectuat teste în Finlanda și a derulat un proiect în Texas, semnând anul trecut un acord și cu Just Eat Takeaway.com.

Pe piața europeană, și alte companii au activat servicii de profil. Wing, o companie de drone administrată de Alphabet, compania-mamă a Google, a efectuat teste de livrare cu drone în Elveția, Irlanda, Regatul Unit și Finlanda.

Compania de drone Aviant a lansat livrări în Lillehammer, Norvegia, în 2024. Acolo, oamenii pot comanda până la 1,5 kilograme de mărfuri, cum ar fi medicamente, alimente și mâncare la pachet.

În schimb, gigantul Amazon a fost nevoit să anuleze programul de livrare cu drone din Italia în decembrie anul trecut, invocând probleme de reglementare, potrivit Reuters.

